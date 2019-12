'No más mujeres asesinadas', ese será el lema de una concentración, este jueves por la tarde en Jaén, contra la violencia de género a partir de las ocho de la tarde frente a las Subdelegación del Gobierno. Está organizada, como cada primer jueves de mes, por la Asociación de Mujeres Progresistas contra la discriminación y la violencia de género. La portavoz de esta asociación, Encarna Quesada, lamenta que aún tengamos que seguir hablando de esta lacra.

"Reivindicamos que no haya más asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, porque las matan por el simple hecho de ser mujer. Y no queremos ningún retroceso en igualdad. Con poco pedimos mucho. Lo tenemos que conseguir. No puede ser que vayamos retrocediendo, después de tantos años y con avances tan lentos, y que ahora en nada de tiempo se pretenda retroceder".

Quesada contempla con mucha preocupación la irrupción del peligroso mensaje de la ultraderecha. Considera que VOX se ha colado en la sociedad gracias al "colegueo" del PP y Cs, algo totalmente inaceptable. Asegura que los retrocesos en cuanto a los derechos de la mujer estarán servidos en bandeja "si los partidos supuestamente democráticos de la derecha siguen bailándole el agua a VOX".

"Un mensaje que, aunque no sea cierto, se repite hasta la saciedad puede convertir una mentira en una verdad. Y ese es el gran problema. Con ejemplos tan claros como cuando la ultraderecha acusa a las mujeres de poner denuncias falsas contra los hombres".