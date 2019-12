Raúl Caro: "lo importante serán los proyectos reales para Linares y la comarca"

El alcalde de Linares, Raúl Caro, defiende su confianza en el compromiso del gobierno andaluz con Linares y resta importancia a su ausencia en el acto de constitución de la Comisión de Participación de la Inversión Territoral Integrada, la ITI de Jaén, que en la tarde de este miércoles se celebraba en la capital jiennense. Califica de "superficial" cualquier polémica surgida al respecto, "Linares no está en esa Comisión de Participación pero tenemos el compromiso de que ya se centralizarán aquí reuniones, mesas de participación, y me preocuparía más de que tengamos proyectos reales para desarrollar en esta ciudad y en la comarca, que de a parecer o no en una foto".

Declaraciones del alcalde durante la inauguración del Foro "Linares Be digital" y en presencia del consejero de Economía, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, quien ha destacado el papel referente que obstenta Linares en el ámbito de la innovación y digitalización empresarial y dice estar convencido de que "Linares va a ser una de las zonas geográficas dentro de la provincia que más y mejor va a aprovechar ese tipo de ayudas para la digitalización y el cambio tecnológico".

Precisamente, este sector de actividad es uno de los protagonistas dentro de los ejes definidos para las 5 mesas estratégicas que darán forma a los proyectos sufragados con los 443 millones de euros consignados a la provincia en el marco de la ITI. La constitución de las mismas tendrá lugar el 17 de diciembre.