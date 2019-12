Los trabajadores del comercio piden adelantar el horario de cierre en Navidad para favorecer la conciliación

Con la llegada del mes de diciembre y la campaña de Navidad, los comercios abren todos los días festivos hasta pasada la festividad del Día de Reyes. Se trata de un sector que estos días está en 'temporada alta' pero que acarrea serios problemas de conciliación para los 70.000 trabajadores de comercio minorista o de grandes superficies por los horarios de cierre de los establecimientos.

Por norma general, un pequeño o mediano comercio no cierra antes de las 20 horas y si hablamos de una gran superficie no lo hace antes de las 22 horas; un horario que se modifica para días señalados como Nochebuena, Nochevieja o víspera de Reyes, pero en el que no echan la persiana antes de las 20 horas.

Los sindicatos UGT y CC. OO. piden a las empresas que sean flexibles ya que los trabajadores tienen serios problemas para conciliar la vida familiar y laboral, sobre todo en los días más señalados de las fiestas de Navidad. José María Vaca, de UGT, reconocía que "son días de consumo" pero insistía en que "los trabajadores tienen derecho a conciliar".

En los mismos términos se pronuncia Roberto Sánchez, de CC. OO., quien indica que aunque en la Región los comercios pueden abrir 20 festivos al año, hay localidades como Cartagena, que pueden abrir todos los días del año.

Los sindicatos critican que las patronales quieran abrir más días festivos de los que ya se abren actualmente e insisten en que en días señalados como Nochebuena o Nochevieja se adelante el horario de cierre. Roberto Sánchez.

José María Vaca, de UGT, apuesta por adelantar por la mañana el horario de apertura y el de cierre por la tarde.

Vaca lamenta que las empresas se nieguen a adelantar el horario de cierre de los comercios porque, asegura, el consumo no tiene por qué verse mermado.

Roberto Sánchez, de CC. OO., reconoce que la mejor solución es cambiar la Ley para facilitar estas modificaciones en los horarios por lo que insiste en que debe haber "voluntad política".

Desde la patronal murciana, CROEM, indican que los horarios son un aspecto que se negocia a nivel interno, en cada comité de empresa.