El Aguilar Film Festival implica a mil niños y jóvenes en su programación

El Aguilar Film Festival alcanza mañana viernes su cuarta jornada y lo hace dedicando una parte muy importante de su programación a los más pequeños. La cita cinematográfica aguilarense proyectará tres sesiones infantiles que comenzarán a las 11, 12 y 13 horas en el cine Amor. La primera forma parte del ciclo Iris y estará dedicada a niños de hasta tres años, la segunda pertenece al ciclo Licinia, destinado a menores de entre tres y siete años, y la tercera se agrupa en el programa Renato, para espectadores de entre siete y doce años. En cada una de estas sesiones, el festival proyectará diferentes cortometrajes de animación especialmente seleccionados por su contenido lúdico y didáctico.

Como en ediciones precedentes, el Aguilar Film Festival reserva una parte muy importante de su programación a los más pequeños a través del Minifica, un apartado que este año ofrecerá 79 cortos en sesiones a las que asistirán 600 estudiantes de Primaria, alumnos del colegio San Gregorio y del CEIP Castilla y León. A esta cifra se suman los 400 jóvenes de los institutos de Secundaria de Aguilar de Campoo y comarca que han asistido a las sesiones especiales programadas para ellos, por lo que en total han sido mil los menores que este año han acudido a las distintas proyecciones de la cita cinematográfica.

Dentro del Minifica, una de las novedades de este año ha sido el concurso ‘Jóvenes diseñadores’, una actividad desarrollada durante las semanas previas al comienzo del festival en la que han participado alumnos de 5º y 6º de Primaria de los colegios de Aguilar. Esta iniciativa ha consistido en la elaboración de un cartel dedicado al Minifica y, entre todas las propuestas recibidas, la ganadora ha sido la creada por Jayro Escudero y Orlando García, alumnos de 6ºB del CEIP Castilla y León. Su diseño, además de resultar vencedor en el concurso, es el cartel que este año representa al Minifica.

Otra actividad previa al comienzo del festival ha sido la de Jóvenes críticos, en la que han participado estudiantes de 3º y 4º de ESO de los institutos de Aguilar de Campoo, Guardo, Herrera y Cervera de Pisuerga y del centro especial de la Fundación Virgen de Llano. Esta iniciativa, encaminada a aproximar a los jóvenes a una producción cinematográfica de calidad, ha consistido en la visualización de una serie de cortometrajes seleccionados por el festival y en la redacción posterior de una crítica. En este concurso la vencedora ha sido Melina Galarza, alumna de 4º de ESO del colegio San Gregorio de Aguilar.

Además de haber estimulado su participación como diseñadores y críticos, el festival ha propiciado que los jóvenes que han resultado vencedores en los anteriores concursos hayan sido también los encargados de seleccionar algunas de las películas programadas en el Minifica, dentro de la propuesta denominada ‘Jóvenes programadores’

Asimismo, como ya sucediera el año pasado, los pequeños que asistan a las proyecciones decidirán con su voto uno de los premios entregados en la ceremonia de clausura. Otra iniciativa que se repite este año es el Campamento Minifica, un espacio en el que los niños pueden desarrollar numerosas actividades lúdicas y formativas mientras sus padres acuden a las proyecciones del festival.

Sección Oficial

Además de la destacada programación infantil, la cuarta jornada del Aguilar Film Festival contará con dos nuevas sesiones de la sección Oficial a concurso, programadas a las 19 y 21 horas en el cine Amor. En ellas podrán verse once trabajos, entre los que se encuentran el documental Notre territoire, de Mathieu Volpe, o los trabajos de animación The kite, de Martin Smatana, y Good intentions, de Anna Mantzaris, una cineasta que ya ha participado en ediciones anteriores del festival. En el apartado de los trabajos de ficción, uno de los cortos que más reconcidos es She-pack, película noruega de Fanny Ovesen.

Las sesiones de mañana ofrecerán además cuatro de los cortos nacionales que este año han accedido a la sección Oficial. El primero es Muedra, una creación que César Díaz ha rodado con la técnica stop motion en el paraje soriano de La Muedra. La guionista Eva Saiz, por su parte, mostrará su debut en la dirección con Mujer sin hijo, corto basado en un relato del escritor burgalés Oscar Esquivias. La representación nacional de mañana incluye también Nos hablan los muertos, de Helena de Llanos, una directora que ha rodado en diferentes países y cuya mirada es siempre sensible a los problemas sociales y a la realidad femenina. Con una temática bien diferente llegará El infierno y tal, comedia macabra dirigida por el conquense Enrique Buleo.

Otras proyecciones

Al margen de la sección Oficial y de la programación infantil, el Aguilar Film Festival ofrecerá mañana otras siete sesiones con contenidos muy diversos. Dentro del ciclo Spanish Showroom, dedicado a mostrar las mejores producciones de diferentes comunidades autónomas, mañana serán proyectados los trabajos procedentes de Aragón, País Vasco y Castilla y León (La Compasión, 17:15, 19:15 y 21:15 horas).

El cine más arriesgado e innovador también tendrá una presencia muy destacada a través de diferentes propuestas. Por un lado, el centro cultural de La Compasión acogerá una nueva sesión del concurso Alteraciones (18:15 horas), dedicado al arte visual y producciones vanguardistas. Además, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Aguilar Film Festival ofrece una sesión especial denominada FICX Rellumes, en la que podrán verse los cortos experimentales When the lights go out, obra lituana dirigida por Jonas Trukanas, y Electric swan, coproducción franco-argentina de la realizadora Konstantina Kotzamani.

Dentro de estas propuestas más innovadoras se encuentra el ciclo dedicado al cineasta austriaco Johann Lurf, artista visual que este año forma parte del jurado del concurso Alteraciones y es autor de una exitosa filmografía, caracterizada por su lenguaje novedoso y vanguardista y por su constante reinvención del espacio y el tiempo fílmico. La primera sesión dedicada por el festival de Aguilar a Johann Lurf tendrán lugar mañana viernes en la sala de La Compasión, a partir de las 23:15 horas.

Noche Gamberra

La programación de la cuarta jornada del Aguilar Film Festival finalizará con la sesión especial denominada Noche Gamberra, una de las novedades programadas este año. Esta proyección, apadrinada y presentada por el actor Fele Martínez, ofrecerá unas obras elegidas por su carácter irreverente, humorístico y surrealista, asegurando al espectador un buen rato de diversión. Algunos de los trabajos que formarán parte de este pase tan singular son Muteum (Äggie Pak Yee Lee, Estonia), Tu día de suerte (Fele Martínez, España), Lo siento mi amor (Eduardo Casanova, España) o S_hit happens (Micheala Mihályi y David Štumpf, República Checa).

El Aguilar Film Festival celebrará hasta el próximo domingo, 8 de diciembre, su trigésimo primera edición con una extensa programación dedicada a los cortometrajes nacionales e internacionales. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España -a través del ICAA (Instituto de las Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)-, el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura (PICE), la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Galletas Gullón, Aquona y Grupo Vicauto.