Navarra Suma tumbará la eliminación del impuesto al patrimonio de la empresa familiar

Navarra Suma presenta tres enmiendas a la totalidad a los tres proyectos fiscales presentados por el gobierno, aunque con un texto alternativo para poder negociar con el gobierno un marco fiscal.

María Jesús Valdemoros portavoz de Navarra Suma en la Comisión de Economía y Hacienda, sobre el impuesto de patrimonio empresarial: “Podemos ir desde eliminar el impuesto de patrimonio, pero hay pasos intermedios. En ese paso intermedio, Navarra quiere posicionarse como está el conjunto de España”.

Un discurso centrado en la bajada de impuestos. Y ante la idea de que esta medida generaría una menor recaudación Navarra Suma discrepa. “No tiene que reducirse la recaudación. La actividad económica no es estanca. No nos preocupa la calidad de los servicios públicos y no nos preocupa lo que el ciudadano pueda percibir”, ha explicado Valdemoros.

Una calidad de los servicios públicos que asegura no se vería resentida porque Navarra ya lo ha hecho en otros momentos y lo que realmente importa señalan que es la gestión.