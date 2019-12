El Delegado del Gobierno Central en Navarra, José Luis Arasti, ha asegurado en declaraciones a la SER que todavía no hay constancia de que las personas empadronadas irregularmente en Tudela hayan solicitado ayudas públicas: "La investigación sigue en curso y esos detalles se están investigando". Sí que se ha constatado que la mayoría de las personas implicadas provienen del norte de África, aunque también hay individuos de otras nacionalidades implicados. Eso sí, desde la Delegación del Gobierno piden "abordar estos temas con tiento" porque "no podemos ser desde las instituciones los que estigmaticemos a este tipo de colectivos. Creemos que tenemos que ser prudentes. Parece ser cierto que hay algunas irregularidades, pero no es lo general ni lo habitual en este tipo de colectivos".

En la misma línea, Beatriz Villahizan, de SOS Racismo Navarra, asegura que hay un "estigma de criminalización vinculado con la inmigración". Villahizan explica que "hablar de la comisión de un delito y vincularlo con el origen nacional es claramente estigmatizador, y lo que hace es alimentar un imaginario colectivo, donde se vincula este hecho delictivo al origen de un sector de la población. Villahizán inciden en que la cuestión que debe abordarse es la "igualdad de acceso a derechos fundamentales", como la vivienda.