El Gobierno de La Rioja deja de subvencionar el Bachillerato en centros privados

El consejero de Educación, Luis Cacho, ha confirmado hoy en el Parlamento de La Rioja que las ayudas al Bachillerato privado "no van a ser convocadas" este curso para "poner el foco en otras áreas de la educación privada concertada". De esta forma, ha respondido al portavoz del grupo popular, Jesús Ángel Garrido, quien le ha recriminado que "a mitad de partido" el Gobierno riojano "no puede decir que no se van a convocar" estas subvenciones "porque las familias contaban con esas expectativas", además de cambiar el "modelo educativo" en La Rioja.

Cacho ha explicado que "las subvenciones al Bachillerato son discreccionales en función de las posibilidades" y ha añadido, "el estado económico de la región obliga a una nueva política de contención del gasto, y la reestructuración con nuevas prioridades".

Las "razones", ha aseverado, son "poner el foco en otras áreas de la educación privada concertada más necesaria, como la Infantil o la Formación Profesional". Ha señalado, por otro lado, que un tercio de los centros riojanos tiene más del veinte y hasta el sesenta por ciento de inmigración; y un tercio cuenta con menos del diez y hasta el cuatro por ciento y le ha espetado al 'popular' "si le parece equilibrada".