Lleno en La Fábrica de la Navidad de Torrelavega

Torrelavega se ha propuesto convertirse en la capital de la Navidad en Cantabria para lo que ha elaborado una programación que se extenderá durante 35 días. Pero sin duda, el ‘as en la manga’ para conseguirlo ha sido ‘La Fábrica de la Navidad’ que abrió sus puertas el pasado 1 de diciembre y que podrá visitarse hasta el 5 de enero, aunque si no han hecho ya su reserva no podrán hacerlo. La iniciativa ya no admite más reservas debido a que su capacidad se ha visto totalmente desbordada. Inicialmente estaba previsto que pudiera ser visitada por 5.000 personas y al abrir la web de reservas superó las 21.000 solicitudes.

La actividad --que consiste en unas instalaciones con siete habitaciones que muestran 'como se fabrica la Navidad'-- tenía inicialmente capacidad para 5.000 personas, y debido a la demanda se aumentó a 8.000. Las reservas para visitarla debían realizarse a través de WhatsApp o correo electrónico, y dado que los encargados de gestionarlas 'no eran capaces' de atender todos los mensajes, se habilitó una página web para ello que superó las 21.600 peticiones tan solo en la noche del pasado martes.

En Hoy por Hoy Cantabria hemos hablado con Jesús Sánchez, concejal de mercados y ferias que nos ha contado que “decidieron apostar por la idea que les presentó una empresa para desarrollarla”, además ha garantizado que la Fábrica volverá a abrir el año que viene debido a su éxito con el planteamiento de aumentar las horas de apertura e incluso realizar visitas nocturnas, algo que este año ya no es posible debido al contrato firmado con la empresa. A la antena de la SER se ha asomado además la Elfo Celebrindall, la que guía a los visitantes por las distintas estancias de la peculiar factoría.

Las solicitudes para visitar la instalación han llegado de toda España, en parte, gracias a la difusión que a través de su blog ha realizado Andrea Castillo, conocida como 'Mamá del Norte' con la que hemos hablado en Hoy por Hoy Cantabria. A través de su Instagram “su comunidad” como a ella le gusta llamar a los más de 78.000 seguidores que tiene en la red social, habló de su visita el pasado martes a la "fábrica" dentro de los planes para viajar en familia que ofrece.

Pero la Navidad en Torrelavega es mucho más porque de de forma paralela inicia su andadura “Los niños construyen la Navidad” con el encendido en el Bulevar Demetrio Herrero de la figuras navideñas en 3D que han construido los colegios y todos los días se proyectará el videomapping del cuento que los niños han creado y que utilizará como pantalla la fachada del Consistorio todos los días a las 18.30 y 20.30 horas.

Además, dada la distribución de actividades por toda la ciudad, habrá un tren gratuito, ‘El Grillo de la Navidad’, que recorrerá las distintas ubicaciones y que tendrá paradas en diferentes puntos de Torrelavega.



Así, en la plaza Baldomero Iglesias se ha instalado la pista de hielo donde también se celebrará una de las novedades de esta Navidad, un cotillón infantil o el espectáculo musical "Frozen", mientras que en frente a este espacio se volverá a instalar la "Feria Mágica" de Raúl Alegría.



A su vez, en la Plaza Mayor habrá carruseles y una pista de trineo, mientras que en la de Pequeñeces se ha instalado un árbol de Navidad gigante.



En La Llama se podrá disfrutar de carruseles y un "jumping" y en el interior del mercado de abastos estarán habilitadas ludotecas y talleres de repostería, mientras que en la Plazuela del Sol se ha instalado un belén gigante y donde habrá también dos pasacalles.



A todo ello se suma el tradicional concierto de la Banda Municipal de Música que tendrá lugar el 20 de diciembre en la Plaza Mayor.



Además, este año, junto a los tradicionales programas en papel que se distribuirán a partir de la próxima semana, se ha habilitado la web www.torrenavidad.es en la que se podrá encontrar toda la información sobre estas actividades.