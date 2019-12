Los triples del Real Madrid condenan al Valencia Basket

El Real Madrid logró este jueves su séptima victoria seguida en la Euroliga gracias a un triunfo trabajado (111-99) ante el Valencia Basket en el WiZink Center, muy igualado hasta una racha de triples de Jaycee Carroll en el inicio del último cuarto y otra de Trey Thompkins, que acabó con la fuerte resistencia 'taronja'.

FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: REAL MADRID, 111 - VALENCIA BASKET, 99. (53-49, al descanso)- REAL MADRID: Campazzo (8), Causeur (16), Deck (8), Randolph (18) y Tavares (12) --quinteto inicial--; Carroll (12), Laprovittola (5), Mickey (10), Thompkins (14), Taylor (3) y Rudy Fernández (5). VALENCIA BASKET: Vives (8), Loyd (21), San Emeterio (7), Labeyrie (6) y Dubljevic (17) --quinteto inicial--; Colom (8), Marinkovic (-), Doornekamp (5), Ndour (-), Abalde (5), Tobey (20) y Motum (2).

Los de Pablo Laso mantienen un momento más que dulce en la fase regular europea, que les pone con un 9-3 que coquetea con la cabeza de la tabla. El Madrid reaccionó además a la dura derrota en Liga Endesa encajada el domingo en Zaragoza, en un duelo que vendió caro el Valencia. Igualado hasta un más 17 en el último parcial, el cuadro blanco no pudo levantar el pie del acelerador hasta el final. Randolph (18 puntos), la dirección de Campazzo (17 asistencias) y la racha mencionada de los americanos fueron las bazas del Madrid.

Por algo no gusta a los entrenadores jugar contra equipos de la liga. Todos se conocen muy bien, el miedo escénico no existe y las diferencias pueden ser mínimas. El Valencia, tocado en la tabla continental, se subió pero bien a las barbas del 10 veces campeón de Europa. En cinco minutos se habían anotado 30 puntos, un ritmo peligroso para los 'taronja', pero no que no bajó.

El acierto no abandonó a nadie en el primer tiempo, y además se vieron bonitos duelos. Dubljevic y Tavares, Campazzo y Vives, Laprovittola y Colom en el segundo parcial. A cada canasta de un Madrid enchufado respondía el Valencia. Causeur y Randolph se multiplicaron pero 'Dubi', San Emeterio y, en el segundo cuarto con nueve puntos, Tobey daban el ritmo a la anotación visitante.

El regreso de Rudy Fernández tras lesión dio algo de intensidad a la defensa blanca y antes del descanso hubo amago de escapada local. Ni el partido ni un Palacio pensando en el puente de la Constitución se rompió (53-49). Tras el descanso recobró fuera el duelo Dubljevic-Tavares, del que salió ganando el gigante de Cabo Verde. Además, el 'Facu' repartió juego a discreción (70-62).

La renta blanca llegó a la decena y la mantuvo de cara al último cuarto con la jugada que levantó finalmente al Palacio. Un tapón de Randolph, balón a Carroll y triple de nueve metros del cañonero americano sobre la bocina (80-70). El Madrid picó piedra 'taronja' y el de Wyoming se encargó de abrir camino en la mina con tres triples seguidos para un más 17 demoledor en un partido tan parejo.

A pesar de que el Valencia no se rindió, con Tobey y Loyd al frente, el daño ya estaba hecho con semejante colchón. Thompkins lo sujetó también inspirado para evitar sustos de un Valencia que no logra resultados a pesar del empeño. El Madrid sigue recuperando su poderío continental mientras que los 'taronja', con 4-8 se quedan abajo en la tabla y sin ganar aún fuera de casa.