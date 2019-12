El Zamora - Sporting, el martes 17

El partido de Copa del Rey entre el Zamora CF y el Sporting de Gijón ya tiene fecha y hora: se disputará el martes, 17 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Ruta de la Plata.

La eliminatoria al completo estaba prevista para el miércoles 18, pero al fijar la RFEF el partido aplazado entre el FC Barcelona y el Real Madrid para esa fecha, prácticamente la totalidad de encuentros se disputarán bien el 17, bien el 19.

La primera opción del Zamora CF era situar el partido el jueves 19, pero el Spórting no estaba por la labor, dado que 48 horas después tienen que disputar en el Molinón el encuentro de liga ante el Extremadura. Si bien tampoco debe ser del gusto de los asturianos el martes (el domingo anterior, día 15, jugarán en Lugo), la Federación definitivamente ha situado el encuentro en esa fecha.

Los precios fijados serán de 15, 20 y 25 euros para socios, y 25, 30 y 35 para no socios (fondos, tribuna y preferencia). Los niños pagarán 3 euros socios y 5 no socios. Incluso se pondrán a la venta 5 palcos libres (8 localidades en cada uno) al precio de 400 euros para socios y 500 para no socios.

Ese horario hará que el encuentro de los rojiblancos coincida con el partido, también de Copa del Rey, que disputarán en el Ángel Nieto desde las 20.15 el Balonmano Zamora y el Benidorm (equipo Asobal). Fecha que ya se había fijado hace tiempo, no solo para evitar la coincidencia con el FC Barcelona y el Real Madrid, si no también para dar más tiempo de descanso antes de disputar el encuentro de vuelta (en balonmano esta eliminatoria ya es a doble partido) el sábado 21 en Benidorm.