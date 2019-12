Las debilidades de la Constitución, 41 años después

Con la mayoría de los aragoneses pensando en el descando, y un día antes del aniversario de mañana, 6 de diciembre, en Madrid, la delegación del Gobierno en Aragón conmemora hoy, jueves, los 41 años de la Constitución Española.

Un texto que ha dotado a los españoles de libertades pero que tiene "dos graves errores", según ha dicho esta mañana en La Rebotica de Radio Zaragoza, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáez.

"El crear un sistema político en el que el protagonismo absoluto lo tienen los partidos políticos y no hay prevé ninguna válvula de escape", ha señalado, y, en segundo lugar, "el tema de los derechos históricos, que ha permitido un sistema de financiación privilegiando a dos territorios del Estado". No obstante, según esta experta, "lo peor no es lo que se preveía en la Constitución sino el desarrollo posterior que eso ha permitido por los propios partidos políticos".

Además, "el problema es que [los partidos políticos] no tienen un control externo". Sáez remarca que el Constitucionalismo es "una ideología de la libertad que lo que pretende es limitar el poder" pero "el problema es que los partidos políticos no tienen un elemento de autolimitación y no se prevé una limitación desde fuera".