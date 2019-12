Jorge Azcón tiende la mano al PSOE para aprobar los presupuestos de Zaragoza de 2020

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, tiende la mano al PSOE para sacar adelante los presupuestos municipales de 2020. El equipo de gobierno PP - Ciudadanos tiene previsto presentar su proyecto de presupuestos la semana que viene pero necesita dos votos más para su aprobación. Vox, recordamos, apoyó la investidura de Azcón pero ahora el propio alcalde, en Hoy por Hoy Zaragoza, no se ha querido mojar.

Sí o sí, PP y Ciudadanos tienen que negociar para sacarlo adelante "con el resto de grupos politicos". A la pregunta de si "¿especialmente con Vox"?, Azcón ha desviado la mirada al PSOE: "Si el Partido Socialista quisiera aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, ojalá".

No solo eso, sino que añadía otro factor: la gobernabilidad del propio consistorio. "Es verdad que en la investidura los dos concejales de Vox nos apoyaron, pero si el PSOE está dispuesto a hablar y a apoyar el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza...; es verdad que no nos dicen eso, pero si estuvieran dispuestos, de verdad y no a marear la perdiz, si no formar parte de la gobernabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, estaríamos encantados", ha incidido.

A pesar de este ofrecimiento, asegura Azcón que las tensiones nacionales entre Vox, PP y Ciudadanos por la formación de la Mesa del Congreso de Diputados no se han reflejado en la Plaza del Pilar.

Parques y Jardines

Sobre la situación de Parques y Jardines, el Ayuntamiento va a tomar varias medidas, tras excluir la única oferta del concurso y descartar el Tribunal de Contratos las otras siete.

FCC, por tanto, sigue con el servicio prorrogado pero supone a las arcas públicas un sobrecoste, que ya casi alcanza 8 millones. Son 350.000 euros en cada certificación. Por eso, van a negociar con la empresa ajustar los precios y, a partir de ahí, unos nuevos pliegos de condiciones pero, primero, esperarán a la resolución definitiva del Tribunal de Contratos, aunque todo indica que tendrá que salir de nuevo a concurso.

En el contexto de la Cumbre del Clima, una de las principales medidas en materia medioambiental para el año que viene va a ser la plantación de 3.000 árboles en la ciudad el próximo año. Hoy se ha plantado un árbol simbólico en la Plaza del Pilar, una iniciativa impulsada por el Parlamento Europeo, pero el objetivo son los alcorques.