Guti: "No le pedí nada a Turki Al-Sheikh"

Más detalles de la reunión entre Turki Al-Sheikh y José María Gutiérrez, ‘Guti’. Presidente y entrenador se vieron las caras este miércoles en Marrakech (Marruecos), para hablar de la actualidad rojiblanca e ir cerrando algunos flecos para el mercado de invierno, que está a la vuelta de la esquina. El míster confirmó que mantuvo una conversación normal con el propietario de la entidad, y que mantiene el objetivo de ascender en 2020 a Primera. Para ello se avecinan refuerzos de nivel en enero, aunque Guti prefiere defender lo que tiene en plantilla: “Estoy feliz con mis jugadores y si vienen refuerzos para hacer al Almería mejor, bienvenidos sean. Me reuní con el presidente y hablamos de fútbol, de la situación del equipo, pero no hubo más. No hablamos de entradas ni salidas, porque le dije que quiero centrarme en las tres jornadas antes de Navidad”.

En el apartado más personal, el técnico confirmó que Turki Al-Sheikh le pide mucho más al equipo y debatieron sobre el estilo de juego: “Está contento, pero sabe que tenemos que mejorar más. Le encanta el fútbol y me comentó su forma de ver este deporte. No le pedí nada, estoy contento con lo que tengo”.

Es consciente Guti de que en invierno habrá una remodelación considerable en la plantilla. Sin embargo, lo que más preocupa al madrileño es el partido contra el Mirandés y acabar de la mejor manera el año. Apunta que el vestuario mantiene el mismo nivel de compromiso a pesar de que algunos deportistas no han podido debutar con él: “Cualquiera puede tener la oportunidad y es lo bonito, ver que cada jornada el grupo se esfuerza para competir y es gratificante para el entrenador”. En breve habrá una nueva toma de contacto entre presidente y entrenador.