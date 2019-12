Absuelto el ex popular Luis Venta mientras Pablo González (PP) sopesa una demanda por derecho al honor

El ex dirigente regional del PP, Luis Venta Cueli, ha sido absuelto por el Juzgado de Instrucción número 5 de Gijón del delito leve de amenazas del que fue acusado por el entonces portavoz del PP de Gijón y ahora diputado regional, Pablo González.

La magistrada, recalca que, en un primer momento, el denunciante no tuvo temor a que se procediera a las publicaciones contenidas en el anónimo, sino por otras causas, mientras que tampoco posteriormente, ni en el acto del juicio, afirmó haber tenido ese temor. En la sentencia se considera probado que fue Cueli el que entregó en una oficina de Correos una carta pero no se encuentra probado pese a las manifestaciones "exculpatorias" del acusado, que la carta remitida tuviera en su interior una nota o post-it en el que figurara que era él quién lo enviaba. También llama la atención, para la magistrada, que en el propio reverso del sobre no apareciera o se identificase, como es habitual, al emisor. La titular del juzgado incide en que González denunció los hechos creyendo que el autor de la misiva era "alguien enajenado", "no el señor Venta Cueli", y por si llegaba a pasarle algo.

El fallo, contra el que se puede presentar recurso de apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón en un plazo de cinco días, deja la puerta abierta, no obstante, a que si el denunciante ha visto lesionado su honor por este anónimo, haga valer su derecho si así lo considera, en sede civil.

Absuelto, no exculpado

La respuesta de González a la sentencia ha llegado vía comunicado. Dice que se reserva el derecho a emprender acciones judiciales por un delito contra el derecho al honor y considera que da por probado que fue el propio Luis Venta Cueli quien envió la carta recibida por él en el Ayuntamiento de Gijón, y que fue objeto de denuncia policial.

Ha llamado la atención, además, que la sentencia considera que con relación a la "calificación jurídica del hecho", las "injurias leves y las vejaciones injustas, son ofensas de carácter privado, cuya reparación debe de exigirse en la vía civil", y no en la penal. "Con lo que no exculpa en modo alguno a Luis Venta Cueli, sino que apunta hacia una vía judicial distinta", ha recalcado.