Alumnos de la UC3M trabajan para crear una base de datos de bacterias resistentes a antibióticos

Eva Sarachaga, farmacéutica, Josep Martí, Alonso Parrón y Laura San Felipe, biotecnólogos, son los artífices de una idea que busca paliar un problema cada vez mayor en la sanidad. La aparición de bacterias patógenas multirresistentes debido al mal uso de los antibióticso es un grave problema para la salud pública mundial. El proyecto que están desarrollando estos alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid, BAR-ID, busca crear un banco de datos con información sobre las bacterias resistentes a antibióticos, con la intención de que este sistema se maneje en los hospitales para que los especialistas, al mandar un antibiótico puedan consultarlo y ver cuál no tiene resistencia y es el adecuado para la dolencia.

De esta forma, según han contado a SER Madrid Sur, Saracha y Martí se podrá diagnosticar de forma más precisa y rápida para la curación del paciente, se evitaría errar en el medicamento y generar más resistencias y se ahorraría dinero al sistema de salud pública.

“Este sistema puede redundar en beneficio del paciente”, cuenta Josep Martí. “Algunos médicos de hospitales consultados por nosotros nos indican que de media se llegan a dar hasta tres antibióticos diferentes hasta dar con el adecuado”. Esto hace que la curación del paciente se retrase y se provoque un mayor gasto en el sistema público de salud. Con este banco de datos se estima que “vamos a ahorrar un 70% en el coste de antibióticos”, dice Martí. La resistencia a antibióticos está causando muertes, de hecho las previsiones aseguran que “en 2050 las muertes porque no hagan efecto los antibióticos superarán a las causadas por el cáncer”, afirma. Eva recuerda que el problema ya está aquí, porque “ya se conocen casos de resistencia a todo tipo de antibióticos y ha sido causa de muerte y en Latinoamérica esta situación es bastante grave”.

Mal uso y resistencias

La raíz del problema está en varias cosas. Por un lado hacemos un mal uso de los antibióticos, tomándolos para enfermedades que no lo necesitan, como un resfriado o una gripe. También aseguran que “hay que hacer un buen diagnóstico del antibiótico pertinente” además del buen uso, dos vectores fundamentales para frenar la resistencia de las bacterias. Sarachaga dice que se dan antibióticos de amplio espectro porque se cree que funcionarán y muchas veces no es así, teniendo que recurrir a otros más específicos. De hecho, cuenta que hay patologías como cistitis o amigdalitis, para las que hay antibióticos que ya no hacen efecto y para dar con el adecuado tienen que prescribir varios, prolongando el problema.

Los antibióticos de amplio espectro, que valen para combatir muchas bacterias, son los más afectados, dicen, por las resistencias, porque “se recetan más y son menos efectivos”. Por ejemplo, “la amoxicilina ya casi se da por inútil y tiene que mezclarse con otras moléculas porque es casi inefectiva en algunos casos”.

Estos cuatro alumnos de UC3M, que se conocieron en el Máster de Gestión de Desarrollo de Tecnologías que cursan, llevan cinco meses desarrollando el plan de negocio del proyecto, ahora el premio del Santander, unos 20.000euros, les va a dar la financiación que necesitan. Las previsiones apuntan a que en desarrollar la base de datos tardarán un año y medio o dos años. Esta iniciativa la han presentado ya a hospitales como La Paz y Doce de Octubre, “con muy buena acogida”.

Los dos se quejan de lo poco que se cuida la investigación en nuestro país. Martí recuerda que “en la anterior campaña no ha aparecido la palabra ciencia, ni innovaciónn, ni casi sanidad. Son temas que tienen que ponerse sobre la mesa y ser un asunto de Estado. Ser serios y decir esto es importante es el motor de la economía y vamos a por ello”.