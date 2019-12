Un patio infantil inundado cada vez que llueve

Cada vez que llueve los niños de la Escuela Infantil La Fortuna no pueden salir al patio. Algo absolutamente normal. Lo que no es tan habitual es que las lluvias provoquen enormes charcos que inutilicen el recreo durante más de una semana porque el suelo no filtra correctamente. Es la denuncia que llevan manteniendo los padres de esta escuela municipal desde hace nueve años, los mismos que tiene el centro, pero que ahora han hecho pública porque sienten que el Ayuntamiento no les hace caso.

Jorge Yusta, presidente del AMPA, asegura que los problemas surgieron con la creación del centro. Lo cierto es que no se ejecutó bien la obra y, por una parte, no se tuvo en cuenta la mala filtración del suelo sobre el que se asentaba y, por otra, la arena y los escombros sobrantes se sepultaron precisamente en la zona del patio, lo que redujo aún más la capacidad del suelo para asumir agua.

Según los padres, el año pasado llegaron a estar dos meses sin que los pequeños, de 0 a 6 años, pudieran salir al recreo por la enorme inundación. Las respuestas que les han ido dando pasaban por cubrir con cemento el magnífico patio de arena que tienen, y perder uno de sus grandes recursos, o directamente descartar la obra por lo costoso de su presupuesto.

Ahora, tras la enésima reclamación, el presidente del AMPA asegura que les han prometido que pondrán unos drenajes en primavera, cuando acabe la época de lluvias, aunque no les han dado detalles del proyecto ni confirmación por escrito. Los padres se muestran moderadamente optimistas, a pesar de que en estos nueve años no se ha acometido ninguna actuación al respecto.