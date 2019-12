Jesús Jiménez se marcha a jugar a Italia

El Soliss Fútbol Sala Talavera ha comunicado la baja del que hasta esta duodécima jornada liguera ha sido su capitán, Jesús Jiménez Mayoral, quien se marcha a Italia para afrontar nuevos retos en su carrera deportiva.

El jugador de Talavera, daba a conocer hace unos días a la entidad talaverana su deseo de cambiar de aires en este mercado de invierno tras recibir una oferta irrechazable por parte del 'Leonardo Calcio a Cinque' de la Serie A2, conjunto en el que coincidirá con otro ex del equipo talaverano como es Cristian Bernardo ‘Panucci’.

El conjunto de Talavera de la Reina lamenta la baja de un jugador tan importante y que tanto ha dado al equipo de su ciudad, aceptando en su día formar parte de su proyecto inicial desde la Tercera División y consiguiendo llevarlo, junto a sus compañeros, a la Segunda División.

De la misma forma entiende la oportunidad que se le presenta para progresar en su carrera deportiva y es por ello que no quiere cortarle las alas ni poner trabas al jugador en su deseo de afrontar nuevos retos y le desea la mayor de las suertes en esta aventura que afronta a partir de ahora. A modo de despedida, el futbolista quería declarar lo siguiente:

“Es una decisión muy difícil, podría asegurar que es de las más complicadas de mi vida, ya que es una oferta que no podía dejar escapar y una experiencia muy buena que me va a venir muy bien, tanto personal como deportivamente y no la podía dejar escapar”.

“Sí que es cierto que dejo mi casa y dejo el club que tanto me ha dado, donde creo que cada segundo que he estado aquí he aportado el máximo de mi nivel. Doy las gracias al presidente Santiago Ramos y a la Junta Directiva por su entendimiento y su comprensión en esta decisión que he tomado”, añade Jesús Jiménez.