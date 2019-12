Ha recuperado sensaciones benignas el Iberostar Tenerife tras el triunfo del pasado martes ante el Brose Bamberg. El conjunto aurinegro cambia de chip y afronta la cita de este sábado ante UCAM Murcia con la intención de seguir sumando triunfos que le mantengan en la zona noble de la clasificación.

El técnico Txus Vidorreta podrá contar con todos sus jugadores aunque "Marcelinho se está recuperando de un golpe que sufrió el martes en el partido de BCL pero creemos que podrá estar en plenitud de facultades físicas para el partido del sábado. Alex Suárez ha estado con problemas de espalda pero ya le tenemos recuperado", comentó el entrenador vasco en su comparecencia previa a la cita ante el cuadro murciano.

Con respecto a lo que han sido los últimos partidos de su equipo, el inquilino del banquillo aurinegro señaló que "el último cuarto del partido en Barcelona fue malo y estabamos enfrentándonos a un equipo que estaba muy dolido por su derrota ante el CSKA. Este martes hemos competido bien y las sensaciones que tengo del grupo son buenas y cada vez entendemos mejor como queremos jugar y como tenemos que jugar", apuntó Vidorreta.

El nombre de Georgios Bogris ha sido vinculado al club aurinegro en las últimas horas y el técnico fue cuestionado por la posibilidad de volver a tenerle a sus órdenes, comentando que "es un jugador experto pero como está el tema de rumorología solo hablaré del partido ante Murcia y estaré a la espera de si esos rumores fructifican o no. Si el club no ha salido a la palestra al respecto es porque no hay nada que confirmar, que tendría que hacerlo el club, pero es un jugador muy valorado", sentenció.