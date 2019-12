"El proyecto de Feijóo está completamete agotado"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presume de luces ante un Feijóo al que ve cada vez más apagado. El regidor olívico percibe aires de cambio en Galicia de cara a las elecciones autonómicas. En una entrevista concedida a la Cadena SER, se mostró convencido de que el presidente de la Xunta no tiene proyecto para Galicia, y que lo acabará pagando en las urnas.

Caballero afirmó que “el proyecto de Feijóo está completamente agotado”, y explicó que no ve “nada que atienda las necesidades de este país”. “No veo cuál es su proyecto industrial, económico, hacia dónde quiere ir. No veo cuál es su visión de hacia dónde tienen que ir las políticas sociales”.

El alcalde socialista insistió en que lo ve “agotado” y explicó que, en los últimos años, el presidente gallego “se ha pasado más tiempo pensando en España y en el Partido Popular que en Galicia”. A su juicio, eso le produjo “un distanciamiento evidente” en “una parte importante de Galicia”.

Sobre la relación que mantienen el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia, Caballero negó que hubiese un “hacha de guerra”, pero denunció que Núñez Feijóo “tiene desatendida a la ciudad”. “Si se la atiende, yo le pongo la alfombra roja”, indicó, y puso como ejemplo la inversión del Ejecutivo autonómico en la estación de autobuses.

También lamentó que la Xunta destine “cero euros” a la iluminación navideña de la ciudad, mientras que se invierten 60 millones en el Camino de Santiago. Aunque mostró “todo el respeto” hacia la Ruta Jacobea, el alcalde vigués insistió en que el alumbrado de su ciudad atrae a más gente que el Camino. “Son datos objetivos”, agregó.

Precisamente, en relación con el alumbrado, admitió que “no esperaba tanto éxito”, y aseveró que “se ha convertido en un fenómeno de toda España”. Caballero bromeó acerca de su particular competición con otras ciudades: “Yo reté a Nueva York y le gané. Nuestro elemento de comparación no es Madrid. Es Nueva York, Londres o Roma. A Madrid le ganamos por incomparecencia”.

Además, destacó el efecto económico positivo en la ciudad, con una ocupación hotelera completa, y en otras zonas cercanas a Vigo.

