Todos a Una por Linares, vigilante para que "no se vuelva a ningunear a Linares"

La Plataforma “Todos a una por Linares” valora la constitución de la Comisión de Participación que supone el pistoletazo oficial de salida para la Inversión Territorial Integrada, la cual contempla 443 millones de euros para la provincia de Jaén. A través de un comunicado, muestra su "satisfacción por la puesta en marcha de una de nuestras principales reivindicaciones. Ha tardado mucho más de lo deseado debido como casi siempre a los tramites políticos y esto nos obliga a todos a trabajar a partir de ahora sin la menor dilación para presentar los proyectos en unos meses, dado el plazo tan escueto que ha quedado para su trámite y ejecución".

En este sentido, la plataforma linarense expresa su satisfacción porque asegura haber "demostrado que llevábamos razón cuando comenzamos a hablar de ITI en el verano de 2017 y nos empeñamos en defenderla como una herramienta útil para la situación que Linares y comarca atravesaban. En aquellos días, la práctica totalidad de nuestros interlocutores no sabían a que nos referíamos y nos daban un sinfín de excusas para que nos olvidásemos de este tema. Lejos de rendirnos se cumplen ahora dos años desde que fuimos a Bruselas para que nos explicasen la realidad sobre la ITI". Y sigue el comunicado diciendo que "los linarenses deben estar orgullosos porque sus multitudinarias movilizaciones han hecho posible esta ITI y así lo reconocía el Vicepresidente de la Junta de Andalucía en el acto de constitución de la Comisión de Participación que dirigirá esta herramienta".

Pero de otro lado, "Todos a Una por Linares" dice que le "decepciona e indigna la puesta en escena", al tiempo que se pregunta "¿porqué no estaba la ciudad de Linares representada por su Alcalde? ¿de qué forma se va a notar la especial atención con Linares y su comarca que han estado anunciando todos los políticos de uno y otro lado cuando interesaba pedir el voto a los linarenses?, ¿porqué no se hizo la presentación en la ciudad de Linares como habíamos solicitado desde el Consejo sectorial si tan importante es el papel que esta ciudad tuvo en su consecución? ". En este sentido, apunta "si en la primera oportunidad se ningunea a la ciudad que tal y como reconoció el Señor Marin fue el germen que ha hecho posible esta ITI, ¿qué podemos esperar a partir de ahora? ¿Porque si ahora los que gobiernan en Linares son los mismos que lo hacen en la Junta, no hay esa “especial” sintonía?".

En paralelo, la plataforma señala que le "consta que en Linares se está trabajando para que haya proyectos que presentar, porque es sabido que la ITI no determina específicamente que cantidades van para una u otra zona de intervención sino a proyectos concretos, pero nos preocupa el tono en el que el Consejero respondía a los periodistas afirmando que no se trata de un proyecto de ciudad sino de provincia". Es por ello que entiende que "Linares debe estar representada en la comisión de participación dada la especial atención que debe tenerse a su situación y así lo vamos a continuar exigiendo".

Recuerdan desde la plataforma que "en el último encuentro que mantuvimos con el Presidente de la Junta de Andalucía y el Consejero, el tono con el que se referían a Linares era bien distinto, claro que en aquel momento el tiempo electoral era diferente también. Quedó entonces la promesa de una segunda reunión con el Ayuntamiento ya constituido tras las elecciones y esta Plataforma para revisar los temas que tratamos entonces y las necesidades de esta ciudad, es el momento de sentarnos otra vez Señor Moreno y ahondar en aquellos planes que nos comentaba y en las acciones inmediatas que se iban a ejecutar y así se lo haremos llegar en los próximos días". Y concluye el comunicado subrayando que "intuíamos desde el principio y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que algo así podría pasar", advirtiendo que "a diferencia de los políticos nosotros mantenemos y mantendremos el mismo discurso, Linares no se rinde Señor Moreno y Señor Marin, lo hemos demostrado en varias ocasiones y estamos seguros que llegado el caso lo volveremos a hacer".