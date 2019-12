"Este disco era una de mis metas y la he cumplido"

"Estoy muy contenta y satisfecha con el trabajo y con el resultado". Son los sentimientos de la cantaora linarense Sonia García en los momentos previos a la puesta de largo de su primer trabajo discográfico."No digas que no" es el título del disco que mañana va a prensentar al público en el Auditorio de "El Pósito". Una cita que tendrá lugar a las 20.30 horas y de la que la artista no ha avanzado muchos detalles durante su entrevista en Hoy por Hoy, "no quiero desvelar sorpresas".

"Sin ti" es el título del single y videoclip que hasta la fecha ha servido para promocionar un trabajo que para Sonia García es "un sueño cumplido".