Vicente Moreno: "Kubo tiene la posibilidad de plantar la bandera de Japón en el Camp Nou"

Vicente Moreno es consciente de la dificultad que supone rascarle algún punto a un conjunto como el Barça, además el partido es en el Camp Nou, pero alienta a sus jugadores a que sean atrevidos:

“Meter un gol antes que ellos y rezar para que el marcador no se modifique” bromeaba Moreno: “No hay fórmula, estamos hablando de un equipo que cuenta con los mejores jugadores del mundo. Además tienen a ese jugador pequeño que cuando no está, te mete tres. Por lo que tenemos que centrarnos en hacer bien lo que sabemos hacer”

En cuanto a las bajas del Mallorca, el que parece seguro que no va a estar es Baba Rahman, afirma el técnico, que junto con Lumor por sanción, no pisarán el Camp Nou. Lago Junior no ha entrenado esta semana al mismo nivel que sus compañeros y se presenta casi imposible que juegue, por lo menos de inicio. El que sí tiene la aprobación del Watford, es el Cucho Hernández.

Sobre Kubo también se ha pronunciado el técnico valenciano. El japonés vuelve a la ciudad en la que se crió futbolísticamente, porque estuvo cuatro años en La Masia:

"Me imagino que le correra por dentro emoción, fueron cuatro años ahí, siendo muy joven, forma part de sus formación, a mi me haría ilusion jugar unos años después en el campo del primer equipo, que ahi si que no habrá jugado, ya le decía yo que tiene la oportunidad de plantar la bandera de Japón en el estadio. Que lo aproveche si tiene la posibilidad de estar en el terreno de juego"