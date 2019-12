La justicia avala la expulsión de Laura Pérez de Podemos

Un juzgado de Pamplona avala la expulsión de la ex líder de Podemos, Laura Pérez, de ese partido. Según la sentencia que adelanta la SER, Pérez tuvo todas las garantías en ese proceso y su expulsión se ajustó a los estatutos del partido y la legalidad.

De hecho la juez Ana Añón reconoce que pese a que las alegaciones de Laura Pérez a su expulsión se presentaron fuera de plazo, la comisión de garantías las estudió. Niega que esta comisión, como alega Pérez, estuviera mal constituida y añade que las actuaciones por las que fue expedientada son contrarias a los principios éticos y constituyen infracciones recogidas en los estatutos de Podemos.

La sentencia considera probado que Laura Pérez hizo caso omiso de la instrucción de no asistir a comisiones en las que tenía interés personal directo, ya que se estudiaba una prórroga para los interinos que no tenían hecho el master de aptitud pedagógica. Incluso habiéndose nombrado a otro portavoz en esa comisión, Pérez acudió. La juez a cargo del juzgado de primera instancia 9 de Pamplona falla en contra de la ex líder del partido y considera que no se extralimitó el ejercicio de la facultad disciplinaria del Partido y condena a abonar las costas del proceso a la demandante, Laura Pérez.

La expulsión de Laura Pérez desencadenó un cisma en el grupo parlamentario con el que trataron de sacar de la presidencia del Parlamento a Ainhoa Aznárez. Situación que mantiene todavía bloqueados en la cuenta del grupo 300.000 euros de los fondos que reciben para su trabajo parlamentario. Pérez y sus partidarios crearon una plataforma, Ahora Navarra, que en las últimas elecciones generales pidió el voto para EH Bildu.