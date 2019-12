Derby y estadios de fútbol

Este sábado el Levante y el Valencia juegan en Orriols, en el Ciutat de València, un estadio que prepara ya una importante reforma para hacerlo más confortable. Y es que, al margen del presupuesto y del número de abonados, esa es la diferencia entre un club y otro. Y no olvidemos que ambos fueron ayudados por las administraciones con generosas recalificaciones.

Pero ha sido el Levante el que mejor partido ha sacado a tenor de los problemas que está teniendo el Valencia para reanudar las obras de su nuevo estadio. En este punto no me resisto a recordar cuando se llegó a flirtear con la idea de que ambos equipos compartieran estadio. Entonces generó un enorme rechazo. Quizás ahora el Valencia no estaría donde está ahora.