CCOO denuncia que la obligación de fichar no se está aplicando correctamente /

Al menos 20 resoluciones de Inspección de Trabajo se han levantado en centros de más de 50 trabajadorespor no aplicar correctamente el registro de entrada y salida, obligatorio desde el mes de mayo, según Comisiones Obreras. Desde el 12 de mayo de este año, es necesario que todas las empresas de la Comunitat Valenciana tengan un registro de entrada y salida de los trabajadores con las horas de su jornada laboral. Un cumplimiento que según el sindicato CCOO no está para nada generalizado.

Y es que, en el año 2018, cuando aún no existía la herramienta del registro diario de jornada, según datos de la EPA, se hacían en el ámbito autonómico 1.311.747 horas semanales. De estas, 404.871 no fueron pagadas. La memoria de inspección de ese año confirma las dificultades para acreditar esa horas extraordinarias. A partir de la fecha de la resolución, según CCOO, se han reducido sustancialmente el número de horas extras, especialmente las no pagadas.

Y según explica a la Cadena SER Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CCOO, actualmente, en la negociación colectiva, está siendo prioritario que se implante ese registro de entrada.

En el sector financiero, de hecho, se está negociando actualmente en la mayoría de las entidades. Y es que "debe pasar por el comité de empresa de los trabajadores cómo se implanta este sistema de control, si por huella o tarjeta o un sistema similar y efectivo". Pero a pesar de la obligatoriedad, según Patiño, en una resolución de una empresa ya se habla de 2300 trabajadores afectados en las tres provincias en más de 110 centros de trabajo, y en otra resolución, que también levanta acta de infracción, son 45 centros más de trabajo y casi 4000 trabajadores. En menor escala, en una veintena de pequeñas empresas más, o no lo tenían todavía implantado, o incumplen el acuerdo.

El secretario de Acción Sindical de CCOO, Daniel Patiño, hace un llamamiento a la población trabajadora para que los registros se lleven a cabo y se exijan por parte de los empleados. Y es que es la única herramienta para controlar la entrada y salida de los trabajadores a la hora de acreditar que se paguen las horas extra. Es más, la forma de implantarlo no supone ningún coste para la empresa.