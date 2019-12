En Orriols ya no hay favorito

Aunque los dos equipos llegan bien situados en la clasificación y sólo están separados por tres puntos, el Valencia ha dejado buenas sensaciones, en la Champions ante el Chelsea y que confirmó con la victoria frente al Villarreal (2-1), mientras el Levante recibió un duro castigo en su visita a Getafe de donde salió goleado por (4-0).

Las numerosas lesiones con las que se presentan ambas escuadras marcarán el derbi, ya que el Levante llega sin ningún central disponible. Paco López, tiene las bajas de Rubén Vezo, Erick Cabaco, Sergio Postigo, Rober Pier y Óscar Duarte.

Tampoco puede contar con los lesionados Iván López y Gonzalo Melero, por lo que completa la convocatoria con los futbolistas del filial Eliseo Falcón, Gonzalo Pereira y Pablo Martínez, que probablemente sea el descarte en una lista de 19 jugadores.

La recuperación de José Campaña, que se perdió el partido en Getafe por sanción, permite a Paco López alinear un centro del campo con Rochina y Bardhi, mientras que en el caso de que Radoja juegue como central el montenegrino Nikola Vukcevic podría ocupar un puesto en la medular.

Alineaciones probables: Levante: Aitor, Miramón, Eliseo, Radoja, Coke, Clerc; Campaña, Vukcevic, Bardhi o Rochina, Morales y Roger. Valencia: Jaume Doménech o Cillesen, Wass, Garay, Gabriel Paulista o Diakhaby, Jaume Costa o Gayà, Carlos Soler, Coquelin, Parejo, Ferran Torres, Rodrigo y Gameiro. Árbitro: Medié Jiménez (Colegio catalán) Estadio: Ciutat de València

Por su parte, Albert Celades asegura que su equipo no tiene la mente puesta en la final del martes en Amsterdam, donde se juega su pase a los octavos de final de la Champions League y unos ingresos económicos de 12 millones de euros.

Una de las principales dudas está en el centro de la defensa. Ezequiel Garay, que no podrá estar ante el Ajax por sanción, se ha recuperado de sus problemas de espalda y apunta a la titularidad, probablemente acompañado por Gabriel Paulista.

Para el choque son bajas seguras Cristiano Piccini, Kang In Lee, Gonçalo Guedes, Geoffrey Kondogbia, Denis Cheryshev, Eliaquim Mangala y Rubén Sobrino, por lo que la novedad es la vuelta de Mouctar Diakhaby y Jaume Costa.

También ha tenido problemas físicos el portero Jasper Cillessen, que se retiró el jueves del entrenamiento por molestias en la espalda, por lo que tampoco es segura su presencia, aunque ha entrado en la convocatoria.

Retrospectiva. Al Valencia se le da fatal jugar el derbi en el campo del Levante. De hecho no gana allí desde el 5 de noviembre de 2011, o sea desde hace ya más de ocho años. Fue un 0-2 con goles de Javi Venta en propia puerta y de Tino Costa.

Desde entonces cuatro victorias del Levante y dos empates. Y además en ese orden: (1-0) en la 12-13, (2-0) en la 13-14, (2-1) en la 14-15, y (1-0) en la 15-16. No hubo derbi en la 16-17 porque el Levante estaba en Segunda, y dos empates en los más recientes: (1-1) en la 17-18 y (2-2) en el último partido entre ambos en el Ciudad de Valencia. Roger marcó un doblete para los locales, mientras que Cheryshev y Parejo lo hicieron para los visitantes.

Normalmente no hablamos del árbitro en las previas. Bueno, de hecho no recuerdo ninguna en la que, por lo menos yo, lo haya hecho. Pero en esta ocasión es una excepción porque el árbitro del derbi tiene una historia. Tiene una historia pasada de otro derbi de hace dos temporadas. No se jugaba en el Ciudad de Valencia sino en Mestalla.

Aquel día, poniéndole fecha, el 11 de febrero de 2018, Medié Jiménez, el árbitro entonces y el árbitro del derbi de este sábado, anuló un gol a Coke por supuesta falta de éste a Gayà; algo que las imágenes demostraron que no existió porque fue Gabriel el que empujó a su compañero y el remate de Coke fue completamente limpio.

El error arbitral fue flagrante. Ese gol era el 1-2 para el Levante. Pero es más, en el contraataque posterior del Valencia, con todos los jugadores granotas protestando la acción, Vietto marcaba el 2-1 y se armaba la marimorena. Si esto hubiera sucedido la temporada pasada o sucediese ésta, con el VAR, el gol habría sido válido, la ventaja en el marcador habría sido para el Levante y quién sabe cómo habría terminado la cosa. Aquella vez terminó con 3-1.