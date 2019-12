Franco Ragusa deja el Zamora CF

El Zamora CF ha emitido un comunicado este viernes indicando que Franco Ragusa deja de ser jugador rojiblanco. El medio centro chileno ha estado menos de dos meses en la disciplina rojiblanca, a la que llegó a mediados de octubre. Sustituyó a Julio Rodao, la primera baja en el equipo esta temporada. Poco después de llegar Franco Ragusa, lo hacía el venezolano Ignacio Anzola, que debido a problemas burocráticos no ha llegado a vestirse de corto.

En cuanto al chileno, el comunicado del club textualmente es el siguiente:

"El mediocentro chileno, Franco Ragusa firma su salida del Zamora CF para retornar a su país. El club y el jugador han firmado la rescisión del contrato que le vincula con el conjunto rojiblanco, poniendo así fin a una etapa que comenzó en el mes de octubre de este año.

La salida de Ragusa atiende a cuestiones personales y profesionales y ha sido negociada y de mutuo acuerdo con la entidad.

El Zamora CF agradece a Franco su aportación durante este tiempo, el compromiso como futbolista rojiblanco y le desea toda clase de éxitos personales y profesionales en el futuro"

Durante su estancia en el Zamora CF, Franco Ragusa no ha disputado muchos minutos, por lo que su ausencia, en principio, no debería notarse demasiado. El club sigue esperando la recuperación del uruguayo Fran Perrini, también medio centro, que se lesionó al inicio de la temporada, sufriendo una rotura de ligamentos que no le ha permitido debutar con el equipo.