Carmen Sánchez pide no reblar en la lucha contra la violencia machista

La lucha contra la violencia machistas sigue siendo el principal objetivo de la delegada del Gobierno en Aragón. En la entrevista que, con motivo del Día de la Constitución, ha concedido a la SER Aragón, Carmen Sánchez ha criticado la ruptura del consenso político sobre esta lacra social. Por eso, en clara referencia a VOX ha pedido "a todos los partidos que en aquel momento apoyaron la ley y el Pacto de Estado [contra la violencia machista] que no reblen, que no cambien, que no busquen matices, que es muy importante que las mujeres que están padeciendo maltrato". Y añade que, estas mujeres "tienen que ver a todas las institucionos fuertes para saber que las están apoyando, y no puede haber ni una justificación, ni un matiz, ni se puede poner encima de la mesa cualquier otro asunto que desvíe la atención sobre que hay asesinos que matan a las mujeres".

Los planes de transición justa

Sobre una posible reforma de la constitución para asumir las tensiones territoriales, la delegada del Gobierno, lo ha supeditado a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas del Estado. También se ha referido al futuro de las cuencas mineras tras el cierre de la térmica de Andorra en junio del año que viene. Sánchez ha asegurado que "habrá transición justa, hay muchos proyectos encima de la mesa por parte del Gobierno de Aragón y el central, y ahora hay que esperar a que haya presupuestos". Todo, añadía, "para que esa zona no siga despoblándose".