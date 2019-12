Chupitos y gospel maridan en Bilbao Degusta

En una nueva edición de Bilbao Degusta, el joven Iñaki Santos se ha encargado de los sabores, los olores y las texturas. Con tan solo 21 años, este alumno de la Escuela de cocina Bilbao Laratz ha enseñado al equipo de A vivir que son dos días Euskadi y a todo el público que le acompañaba a elaborar un “chupito tricolor”.

De la música se ha ocupado la mutrikuarra Raquel Yurrita. Junto a su teclado, ha presentado su álbum titulado “Naked on the first date”, un disco de americana roots con influencias blues y gospel que ha sido grabado entre Beasain y Estados Unidos. La cantante ha interpretado en directo algunos de sus temas y ha compartido con nosotros su agenda. El próximo 20 de diciembre actuará en en Kutxa Kultur Kluba en San Sebastián a las nueve de la noche y presentará sus canciones.

La octava edición de Bilbao Degusta combinará showcooking, actuaciones musicales y radio en directo.