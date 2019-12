Romeo y Julieta en el siglo XX, por Dire Straits

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #77. EMISIÓN 08/12/2019

ARTISTA: DIRE STRAITS

CANCIÓN: ROMEO AND JULIET

AÑO: 1980

El asunto del amor imposible es un clásico, es inmortal y atraviesa todas las culturas de occidente desde la antigüedad hasta el presente. El cuento de dos amantes que viven un amor que no se puede materializar lo narró William Shakespeare en la Inglaterra del siglo XVI con su tragedia “Romeo y Julieta”. Ese mito teatral lo utilizó Mark Knopfler de los Dire Straits en 1980, transformándolo y llevándolo al presente en el tema que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: “Romeo and Juliet”.

Fotos cortesía de José Ibarra

La historia inicial es sabida: un chico y una chica italianos, Romeo y Julieta, pertenecientes a dos familias opuestas, los Montesco y los Capuleto, se enamoran clandestinamente con la oposición de la familia de ella. Hay toda una serie de conflictos, encuentros y desencuentros, declaraciones de amor, los tópicos balcones y serenatas, lances y luchas y, como en las antiguas tragedias griegas, Eros y Tánatos, el amor y la muerte. Tras muchas vicisitudes, la obra acaba con la muerte violenta de los dos amantes. En nuestra cultura, la historia de Romeo y Julieta ha quedado como el paradigma del amor imposible. La obra, escrita en 1595, ha trascendido su tiempo y ha conocido miles de interpretaciones y versiones en todas las épocas y países del mundo.

Mark Knopfler, el cantante, guitarrista, compositor y líder de los Dire Straits tiró del clásico de Shakespeare para contar en una canción no una tragedia, pero sí la crónica amarga de un amor roto. Si en el renacentista siglo XVI los amantes italianos aquellos acababan muertos, en la más prosaica Inglaterra callejera de 1980 Romeo y Julieta solo se separan, pero eso sí: entre reproches despechados y peliculeros. Aquí Mark Knopfler se despacha con un antiguo amor: la cantante Holly Vincent, a quien le reprocha que solo estuviera con él para alcanzar la fama. A aquella particular Julieta, el Romeo Knopfler le había dedicado promesas de amor eterno y serenatas bajo las farolas cuando eran solo dos desgraciados sucios y pobres, mientras ella declaraba en una entrevista en la tele que él solo había sido un rollo más. Y dice Romeo: “Soñé tu sueño para ti, y ahora que tu sueño es real me dices que te largas. Me lo prometiste todo, y ahora dices ah, sí, Romeo, con ese tío tuve yo un lío una vez”. Lo que pasa, Romeos del presente, es que las Julietas de hoy día no son como las damiselas del siglo XVI a las que había que conquistar arrebatándoselas a sus padres: son mujeres fuertes y libres que te saben dejar si la cosa no va bien.

En la canción hay también referencias a otras canciones. Una de ellas es “My boyfriend’s back” (mi novio ha vuelto), de un grupo femenino americano de los sesenta, The Angels. Pero cuando dice “There’s a place for us”, (hay un lugar para nosotros), se trata del primer verso de “Somewhere”, de West Side Story, otro Romeo y Julieta moderno.

El “Romeo and Juliet” de los Dire Straits no es una tragedia al modo de Shakespeare, pero sí es una historia de amor entera: dulce enamoramiento, fogoso clímax, triste separación, amargos reproches, rabioso ataque de cuernos y agridulce recuerdo. La secuencia amorosa completa. Mark Knopfler, que toca la guitarra a la manera de Eric Clapton, o sea, como Dios, y que canta con la misma voz nasal que Bob Dylan, sumó calidad artística agregando unos arreglos musicales maravillosos que reforzaban la sensación de melancolía. Los arpegios iniciales no son los de una guitarra eléctrica convencional, sino una guitarra con caja de resonancia metálica, un dobro de 1937 cuyo dulce timbre añade una belleza adicional a la canción. Para perfeccionar este cocktail, el grupo contó con la colaboración de Roy Bittan, el teclista de Bruce Springsteen, que aportó gotas de oro y diamantes con las notas de las teclas de su piano.

Cuando te dejan puedes coger una neura y no soltarla, o simplemente superarlo, y si eres un virtuoso como Mark Knopfler entonces vas y escribes una obra maestra, como esta que traemos hoy a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: los Dire Straits y su particular versión de la historia de Romeo y Julieta, “Romeo and Juliet”.