"La Ronda Norte solo se concluirá con un proyecto de consenso"

El equipo de gobierno tiene claro que la conclusión de la Ronda Norte solo se hará con el consenso de los vecinos y con un proyecto que sea amable con el entorno, evitando en la medida de lo posible soterrar tramos de la misma.

De momento, la conclusión del tramo municipal de esta ronda va en tiempo y forma, pero no se abrirá hasta que no esté concluido el tramo autonómico. "Ahora mismo los tiempos se están cumpliendo, las obras van a buen ritmo y creo que podemos cumplir la promesa de terminar ese tramo municipal dentro de poco tiempo. A partir de ahora queda la gran asignatura pendiente que es el tramo autonómico. No se concibe el tramo municipal sin el autonómico, pero debe hacerse por consenso y donde los vecinos tienen mucho que decir. Por mucho que hagamos ese tramo, no se abrirá hasta que no tengamos el tramo autonómico. Si no, no sería una ronda", afirmó a Radio Córdoba, el presidente de la Gerencia de Urbanismo y teniente de Alcalde, Salvador Fuentes.

La idea del Ayuntamiento es ir de la mano de los vecinos hasta el punto de confirmar que el proyecto final debe hacerse por consenso. "No vamos a consentir una nueva barrera en la ciudad de Córdoba. Ya lo ha dicho el Movimiento Ciudadano y estamos de acuerdo. Estamos intentando consensuar el modelo y los dos proyectos y en el momento en que podamos poner en carga todo, habrá ronda. Mientras eso no esté, no tendremos ronda. Que todo el mundo tenga claro que la ronda no será una nueva barrera física en Córdoba. O sale por consenso o no habrá ronda. Se va a hacer un diseño de ronda con más longitud y sobre todo, más amable con el entorno porque no vamos a permitir el uso de mucho túnel. Queremos que sea una ronda eficiente y eficaz. Es complicado aúnarlo todo, pero se va a hacer así. Si no, no habría ronda. No vamos a hacer otra cicatriz en el tejido urbano de Córdoba", concluyó Fuentes, quien confirmó que los plazos se están cumpliendo.