Jovanovic y Beto entran en la convocatoria del Dépor ante el Zaragoza

Los jugadores del Deportivo Sasa Jovanovic y el peruano Beto da Silva han entrado en la convocatoria del Deportivo para el partido de este domingo con el Zaragoza, si bien el técnico, Luis César Sampedro, tendrá que hacer dos descartes antes del encuentro de la decimonovena jornada de la Segunda División.

Convocatoria / RC Deportivo

Jovanovic se ha recuperado de la lesión de grado uno en el bíceps femoral de la pierna derecha que se produjo a mediados de noviembre, mientras que Beto da Silva inició esta semana fuera del grupo pero se fue reincorporando progresivamente al trabajo y está en condiciones de disputar el partido con el equipo aragonés.

El técnico deportivista ha citado a todos los jugadores disponibles de la plantilla y al central del filial Mujaid Sadick, que se ha afianzado como titular en el lateral derecho del primer equipo.

Por lesión, no ha podido entrar en los planes de Luis César el venezolano Christian Santos, que se ha sumado a una lista de bajas en la que también figura David Simón y de la que aún no ha conseguido salir Salva Ruiz, que ya ha trabajado con el grupo.

Eneko Bóveda, que fue descartado por decisión técnica en el anterior compromiso de la temporada, ante el Lugo (0-0), al igual que Christian Santos, ha vuelto a los planes de su entrenador a falta de conocerse los dos descartes que el técnico hará el mismo día del partido con el Zaragoza.

Luis César: "Ya nos toca esa victoria, la merecemos"

Luis César Sampedro, entrenador del Deportivo, ha asegurado que después de haber mejorado en defensa, el equipo intentará dar el siguiente paso, progresar en ataque, y hacer ese "partido redondo" ante el Zaragoza este domingo en el Estadio Abanca-Riazor para reencontrarse al fin con la victoria que no consiguen los blanquiazules desde la primera jornada.

"Lo más importante es la actitud ante la adversidad. Hay que buscar la victoria con más insistencia. Ya nos toca esa victoria, la merecemos", comentó el técnico en su comparecencia ante los medios de comunicación.

El Deportivo es el colista con doce puntos en dieciocho encuentros y los resultados de la jornada le han distanciado de las posiciones de permanencia.

"La presión ya nos sale, está a rebosar, pero la sabemos manejar. No nos gusta, pero estamos con presión desde el primer día. Los puntos del Dépor los tiene que hacer el Dépor, no el Oviedo o el resto. Hay que hacer puntos para conseguir objetivos, porque no se consiguen los puntos a través de que pierdan los demás. Tenemos que pensar en el presente, es lo que nos ocupa", dijo.

El presente para el Deportivo es el Zaragoza, que lucha por las posiciones de promoción de ascenso la Primera División.

"Todos los equipos son amenazas y el Zaragoza es un buen equipo como los demás, un gran club con buenos jugadores y un fútbol dinámico y versátil. Nosotros, a lo nuestro, a ser buen equipo defendiendo y atacando y elegir mejor en el área rival, ser más precisos, contundentes y voraces", expuso.

A pesar de que el Deportivo no gana desde agosto, el técnico blanquiazul ha percibido "otro equipo" en las últimas jornadas después de haber cortado la sangría de goles que encajaba.

"Hay que darle continuidad a eso y añadir lo otro, lo de que no metemos. Este equipo es otro, estamos aprobando la asignatura de la vulnerabilidad", apuntó.

Abundó en que ahora que han mejorado en el área propia deben progresar en la "contraria" y firmar por fin ese "partido redondo" que, a su juicio, merecen.

Consideró que para lo que está faltando para marcar es que "por momentos" el equipo no "carga" el área rival como debe ya que acumula jugadores en "la misma zona" y los delanteros "están imprecisos".

"Hay jugadas en que les pides que tiren y otras que no les pido que tiren tan pronto, a veces tiran cuando no tienen que tirar, en jugadas que merecen un pase más. Hay un poco de todo: descoordinación e imprecisión", comentó Luis César.