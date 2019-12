El Elda Prestigio reaccionó tarde (27-25)

Handbol Sant Vicenç – Bar Mi Casay Elda Prestigio han protagonizado esta tarde, un trepidante partido en el que las alternativas en el marcador han confirmado las sospechas de que el enfrentamiento iba a ser tan igualado como las trayectorias de ambos equipos hasta llegar a esta penúltima jornada de la primera vuelta liguera en el Grupo C de la Dvisión de Honor Plata de balonmano femenino.

Al descanso se llegó con empate a trece goles después de que tanto las de Josep María Mestre como las de Antonio Mateo fueran intercambiando goles hasta que ajustaron sus sistemas defensivos para imponerse a los ataques como lo demuestra que desde el minuto 6´ 09” hasta el 11´ 44”, en casi seis minutos, ninguno de los equipos marcara gol pasando del empate a tres al 3-4 para las de Elda cuando Zaira Pérez batía la meta catalana. Sin embargo, en el último tramo de la primera mitad, las locales hicieron un parcial de 4-2 para levantar el 9-11 adverso e irse al descanso con 13-13.

Tras el intercambio de goles en el inicio de la segunda mitad, el Elda Prestigio no supo aprovechar su superioridad numérica tras la exclusión de Irene Molés y se atascó dejando que su rival se fuera en el marcador obligando a Antonio Mateo a utilizar un time out con el 17-14 en el electrónico que no surtió el efecto deseado porque el Sant Vicenç – Bar Mi Casa se colocó 21-16 rozando el ecuador de ese segundo periodo aprovechando que las eldenses estaban jugando en inferioridad por las exclusiones consecutivas de Zaira Benítez y Ainara Herrero.

A falta de diez minutos para bocinazo final, las catalanas vencían 26-18 dejando, aparentemente, sentenciado el partido y aunque Mateo volvió a pedir tiempo muerto para minimizar la desventaja llegando a conseguir meterse en el partido con los goles de Candela Bazán Elena Amores por partida doble para lograr el 26-21, el técnico local fue quien paró el choque para reordenar su balance defensivo y a pesar del 0-4 de las eldenses en los últimos seis minutos del choque, fue el equipo de Sant Vicenç del Horts se quedó con la victoria al vencer (27-25)

El próximo sábado (18.00 h) el Elda Prestigio cierra la primera vuelta recibiendo al Joventut Handbol Mataró en el pabellón “Juan Carlos Verdú” de Elda.

H. Sant Vicenç – Bar Mi Casa: Martina Espachs, Alba Almansa (3), Claudia Corbera (9), Miriam Martín (1), Raquel Ferres (6), Rocío Parra (4), Laura Roldán, María Estrada (1), Ester López, Sheila Pino, Irene Molés, Marta Barbeito (3), Raquel More y Laia Sagrista.

Bm. Fem. Elda Prestigio: Nerea González y María Vicente (porteras). Lucía García (2), Victoria Arroniz (4), Andrea Sáez, Zaira Pérez (3), Alba Manzano (3), Ainara Herrero, Elena Amores (8), Miriam Requena, Candela Bazán (2), Alba García, Zaira Benítez (2) y Alicia Requena (1).

Árbitros: Luis Díaz-Flores Gómez-Calcerrada y Enrique Pérez González (Madrid). tres exclusiones locales y cuatro visitantes. En el 3´ 21" descalificaron a la portera local Martina Espachs.

Parciales: (2-2)(3-3)(4-5)(6-9)(9-11)(13-13)-(14-14)(19-15)(22-17)(26-18)(27-22)(27-25).

Pabellón: Poliesportiu Mcpal. “Sant Josep” de Sant Vicenç del Horts.

Incidencias: 12ª jornada de liga en el Grupo C de la División de Honor Plata de balonmano femenino.