Explorando los sueños en La Casa Encendida con 'Dream Hostel'

Durante 22 horas, la artista eslovena Mala Kline ha desarrollado en La Casa Encendida la actividad ‘Dream Hostel’. Alrededor de quince participantes han dormido en una sala llena de colchonetas y cojines, y desde esta mañana están compartiendo lo que han soñado con la idea de crear un mapa colectivo de sus experiencias.

Mientras contaban sus sueños en alto al resto del grupo, una artista dibujaba lo que le transmitían los relatos de los participantes. Todo está encaminado a trazar un hilo común alrededor de esos sueños, que han surgido de la cuestión que se les planteaba: analizar cómo es nuestra relación con los demás.

Este proyecto llega por primera vez a Madrid encuadrado en el festival Cuerpa, en el cual siete artistas internacionales presentan sus propuestas en La Casa Encendida poniendo el foco en el cuerpo femenino. Hemos hablado con la comisaria del festival, Aitana Cordero. “Todo lo que vemos en un sueño o cuando leemos las imágenes de otros hablan de nosotros mismos”.

También Liliana, una de las participantes del proyecto, nos ha contado su experiencia. “He dormido ocho horas y no he soñado nada, pero al despertarme he visto una imagen muy potente cuando he vuelto a cerrar los ojos. Un caballo azul que todavía no sé qué significa”.