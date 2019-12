Corina Porro: "Habrá uno o dos grandes conciertos del Xacobeo en Vigo y una amplia programación"

Durante el Debate sobre el estado de la Autonomía, el presidente de la Xunta anunció un Xacobeo muy potente y descentralizado con un Xacobeo Vigo y un Xacobeo en cada gran ciudad gallega. La delegada de la Xunta en Vigo ha reiterado que se contemplarán en los Presupuestos 2020 partidas para poder desarrollar una programación cultural amplia y variada para 2020 pero antesala también de la que habrá durante el Año Santo que será en 2021. Avanzó Corina Porro en Radio Vigo que se ha abierto esta semana unas líneas de ayudas a hoteles, hostelería y comercios para poder mejorar sus instalaciones de cara al Xacobeo. Sobre los grandes conciertos para Vigo, Corina Porro dejó claro que habrá uno o dos grandes conciertos de relevancia internacional y que después lo que se realizará será una programación cultural perfectamente estructurada y planificada. Es decir la idea es que Vigo pueda tener esos dos grandes conciertos, complementarios al consolidado festival Son do Camiño que se volverá a celebrar en Monte do Gozo. Pero dejó claro también la delegada de la Xunta que los grupos de Vigo volverán a tener también su espacio como sucedió este verano en el Museo do Mar con el Vigo Emerxe o Solpores no Museo.

