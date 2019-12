Inesperada derrota del Embutidos Pajariel

Embutidos Pajariel Bembibre no pudo lograr la tercera victoria del curso y cayó (54-67) ante Quesos El Pastor en un duelo de rivalidad regional que se consideraba importante para el devenir de la temporada.

Un 0-18 de salida lastró a las de Pepe Vázquez, que no pudieron levantar ese parcial demoledor con el que inició el partido. A pesar de que en las últimas semanas había mostrado una imagen sobresaliente en todos sus duelos que no se tradujo en victorias, el Embutidos Pajariel Bembibre pareció acusar las bajas en su plantel y los problemas físicos y no pudo sumar su tercera victoria de la presente temporada en un clásico del baloncesto de Castilla y León que dio mucho oxígeno a su rival. El cuadro berciano sufrió una dolorosa –y quizá inesperada por esa línea de juego– derrota (54-67) en un duelo de rivalidad regional que Quesos El Pastor dominó desde el inicio gracias a un parcial de 0-18 que resultaría decisivo porque las del Bierzo Alto, aunque en algún momento trataron de agarrarse a sus posibilidades, se vieron condicionadas por esa racha que minaría su moral.

Sin embargo, la fortaleza de este equipo berciano está en su capacidad para reponerse ante la adversidad y ya en el segundo cuarto recobró sus mínimas opciones. Las mantuvo en el tercero, pero un triple sobre la bocina al final de este tercer acto fue demoledor para un conjunto bembibrense que pagó muy caro su escaso acierto en el tiro de dos (34%) y el dominio del rival en el rebote ofensivo (9-15). Los intentos de reacción rojilla resultaron infructuosos por el acierto de las zamoranas cuando se comprimía el resultado.

Un mal inicio condiciona el duelo

Le costó entrar al partido al cuadro berciano, demasiado errático desde los 6,75 en estos compases iniciales. Once tantos enlazaron las visitantes antes de que Pepe Vázqueztratara de buscar una respuesta de sus pupilas con un tiempo muerto después de una canasta tras rebote ofensivo de la exjugadora rojilla Quinn Dornstauder. Un 2+1 de la canadiense aumentó la racha, que llegó a los 18 tantos sin respuesta local tras un enceste de Maria Jespersen. Cortó la sangría Vicky Llorente, que cumplía su partido número 100 en la Liga, aunque no amenazó la amplia renta, de 8-21 al final del primer acto.

La respuesta berciana se confirmó en la continuación, llevando la desventaja por debajo de la decena tras un pleno desde los 4,60 de una Brooke Salas que volvió a jugar mermada físicamente. Poco a poco, en medio de la locura, el cuadro local consiguió limar la renta naranja. Un triple de una Inja Butina muy inspirada –acabó con 14 tantos– a pesar de sufrir una lesión en su mano confirmó la reacción, frenada, eso sí, con un triple de Amy Okonkwo. Una falta no señalada sobre Llorente enfadó mucho a la grada y permitió a las visitantes volver a estirar su ventaja hasta el 25-33 con el que se llegó al descanso.

La reacción muere en el tercer cuarto

El bonus en las faltas volvió a castigar al cuadro berciano, como es la tónica habitual en la presente campaña, tras el intermedio. Sin embargo, Salas y de nuevo Butina se aliaron para liderar una reacción que mitigaron las visitantes gracias al acierto de Jespersen. Un tiempo muerto de Pepe Vázquez dio paso a dos triples de una Alejandra Quirante que acabó con 12 puntos y que permitió con su puntería meter al cuadro berciano y a su afición en el partido. Un triple sobre la bocina de Laura Cornelius, no obstante, puso el 39-53 con el que se llegó al último cuarto.

Si la cosa estaba complicada, en utopía se convirtió al inicio del cuarto periodo. Se aproximó la renta zamorana de nuevo al +20 y una técnica a Heleen Nauwelaers en plena remontada y después de que las visitantes cogieran un reboteen un lanzamiento que pareció fuera de tiempo lo puso imposible. Se aferraron al lanzamiento exterior las bembibrenses en este cuarto, pero al final, a pesar deadjudicarse el último parcial, las del Bierzo Alto no tuvieron opciones de remontar y cayeron por 54-67. Para colmo de males, Salas resultó lesionada en uno de los últimos lances del juego y hay que esperar noticias.

La ficha del partido:

Embutidos Pajariel Bembibre, 54 (8+17+14+15): BrookeSalas (6), Vicky Llorente (10), Alejandra Quirante (12), Heleen Nauwelaers (3), Ije Ajemba (4) –cinco inicial-; InjaButina (14), Clara Cáceres (-) e Itsaso Conde (5).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Quesos El Pastor, 67 (21+12+20+14): Laura Cornelius (19), Quinn Dornstauder (10), Marta Montoliu (2), MariaJespersen (16), Brittany McPhee (10) -cinco inicial-; AmyOkonkwo (10), Anna Seilund (-), Ana Carlota Faussurier (-) y Gala Mestres (-).

Entrenador: Ángel Fernández.

Árbitros: Antonio Sacristán Barazón, Rodrigo Garvín Domingo y María Ángeles García Crespo.

Incidencias: Partido correspondiente a la 11ª jornada de la Liga Femenina Endesa de baloncesto celebrado en el polideportivo Bembibre Arena de Bembibre (León).Eliminada por faltas Nauwelaers.