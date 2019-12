Victoria para celebrar una nueva etapa en el Córdoba (3-1)

Se abre una nueva etapa en el Córdoba y el equipo lo celebró con una victoria amplia, pero algo engañosa en cuanto al marcador. Costó mucho vencer al Sanluqueño a pesar de que los gaditanos se quedaron con diez en el minuto 16 de partido. De todos modos, con más o menos dificultad, se trataba de ganar y el Córdoba lo hizo. Eso es lo importante y no hubo mejor celebración para el cambio de propiedad en el club que ese 3-1 final que hizo disfrutar a la afición.

El equipo de Agné no jugó mal, pero se topó con un rival muy bien trabajado por Abel Gómez (ex capitán cordobesista). El gol del empate cuando el Córdoba ya jugaba en superioridad fue un mazazo del que costó recuperarse, pero los blanquiverdes lo hicieron a base de empuje y donde no llegó el fútbol, lo hizo la actitud.

Al final, en un partido así, en el que cuesta abrir el entramado defensivo local, todo se fía a la calidad. Estaba el Córdoba muy cruzado, le costaba hacer ocasiones claras aunque el balón le pertenecía casi de manera total.

Al final, casi por inercia llegaron los goles de Djetei y Sebas Moyano que cerraban el partido. Antes había empatado el Sanluqueño como respuesta al gol de De las Cuevas en la primera parte.

Poco más que añadir a un partido que mereció ganar el Córdoba, que también falló un penalti pésisamente lanzado por Ortuño (¿cómo puede este jugador ser titular por delante de Owusu?).

En el palco, por cierto, junto a los nuevos gestores de Infinity estuvo Florin Andone.