Víctor Fernández: "La fractura es la fórmula más negativa para el Dépor"

Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, afirmó que su equipo mostró "madurez" ante el colista, el Deportivo, al que entrenó en la temporada 2014/15 y al que recomendó unión porque "la fractura es la fórmula más negativa".

Al técnico se le recuerda por aquella frase que dijo hace ahora cinco años, en diciembre de 2014, cuando percibió un "ambiente de autodestrucción" en el Deportivo como no veía en ningún club.

"Se me va a recordar más por esa frasecita que por el trabajo que hice, del que me siento satisfecho. Creía que me odiaban y sin embargo he visto muchas muestras de agradecimiento", comentó el preparador aragonés.

Fernández, que en 2014 ya se había dado cuenta de la fractura social del deportivismo, indicó que la unión es clave para superar el delicado momento en que se encuentra el club gallego.

"Con fractura es muy complicado avanzar adelante. La falta de recursos humanos y técnicos se disimula, no se evita, si todos van en la misma dirección. La fractura es la fórmula más negativa para un club con la historia y el potencial del Dépor", sostuvo.

Recordó que en el Deportivo sufrió, por su pasado en el Celta, una "persecución desde el primer día".

"Me llegaron a perseguir, lo saben mis amigos, y me mantuve sereno y firme", declaró el técnico aragonés.

Del partido, explicó que su equipo mostró "madurez" y fue "contundente" en las fases "más brillantes" que tuvo en Riazor.

"Hemos sido superiores la mayoría de los tramos del partido: Era lógico que ellos intentaran reaccionar, son momentos complicados, pero el equipo demostró madurez, sobre todo con el fallo del penalti. Lejos de venirse abajo, con paciencia buscó el tercero. Tiene mucho mérito", aseguró.