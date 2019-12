Los incendios en viviendas de la provincia suben un 13% en 2019

El 112 gestionó, durante los primeros once meses de 2019, un total de 257 incendios en viviendas de la provincia de Jaén. Este dato supone un aumento del 13,22% de estos casos respecto al mismo periodo del año anterior. Los meses de invierno son los que más sucesos registraron debido, sobre todo, al uso de calefactores y braseros por la bajada de las temperaturas. De hecho, enero con 47 casos y noviembre con 33, lideran las intervenciones.

También verano presenta un alto índice de casos por los aparatos de aire acondicionado y ventiladores. A ello hay que sumar los siniestros provocados por otros aparatos eléctricos, las cocinas, cigarros y velas. De esta manera, la época de temperaturas medias es la más tranquila, de hecho, octubre fue cuando menos fuegos domésticos hubo con solo 10 registrados.

A pesar del notable incremento de más de un 13%, este dato sitúa a Jaén como una de las provincias donde menos incendios se contabilizaron, muy lejos de los 901 de Sevilla, los 607 de Málaga y los 460 de Córdoba. Por debajo del territorio jienense se encuentra Almería y Córdoba con 249 y 233 intervenciones respectivamente.

Consejos de autoprotección

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha enumerado una serie de consejos para hacer frente a los incendios domésticos. Recuerda que es importante que los braseros, radiadores o cualquier otro aparato de calor estén lejos de cortinas o visillos para evitar que prendan. Además, en los hogares con niños y/o animales, éstos no deben jugar cerca de los focos de calor ya que, en un descuido, pueden provocar un accidente.

Se aconseja siempre que la habitación donde esté la calefacción (si desprende gases) o un brasero de picón, esté bien ventilada ya que asís e evita el riesgo de que el monóxido de carbono se acumule ya que podría provocar accidentes mortales. Los enchufes e interruptores deben estar en buen estado y no se debe abusar de alargaderas o enchufes múltiples. Recomiendan tener en casa un extintor y saber como manejarlo.

En las cocinas se debe limpiar la grasa de las hornillas y campanas extractoras y no tener productos de limpieza o líquidos inflamables cerca de fuentes de calor como fogones, hornos o calentadores. El 112 también aconseja que en garajes y trasteros se ponga mucha atención ya que son lugares en los que se guardan productos disolventes, quitagrasas y pinturas, entre otros.

¿Cómo actuar?

En caso de incendio, hay que llamar rápidamente al 112 y explicar con claridad lo que está ocurriendo. Se debe salir del inmueble con rapidez y sin perder el control sin pararnos a coger objetos personales. También es bueno cerrar las ventanas y puertas que podamos y demos la llave de entrada a algún bombero.

Si el humo es abundante, lo mejor es gatear lo más cerca del suelo y, antes de abrir cualquier puerta, comprobar que no está caliente y que no sale humo por las rendijas ya que al abrirla, el oxígeno podría alimentar el fuego y la situación podría empeorar. Si estamos en una planta alta, habrá que bajar por las escaleras si no hay mucho humo y nunca se usará el ascensor.

En el caso de no poder salir del inmueble hay que cerrar todas las puertas y refugiarnos en un habitación próxima a la calle y con ventanas para poder llamar la atención. También se debe mojar alguna prenda para colocarla en la puerta y evitar que el humo pase al cuarto en el que estamos. Si el fuego quema nuestra ropa, debemos tirarnos al suelo y rodar sobre uno mismo.

Por último, recomiendan realizar algunos simulacros de evacuación, a modo de juego, si tenemos niños en casa para recordar como se debe actuar en caso de fuego. También el 112 aconseja establecer un plan de salida para hacer frente a estas situaciones que se puedan registrar.