Adrián Lastra: "Hay que tener inteligencia a la hora de gestionar la intimidad"

Un grupo de amigos queda a cenar, uno de ellos propone que todos los móviles queden a la vista para compartir todo lo que reciban, ¿les suena? ‘Perfectos desconocidos’ es la adaptación teatral de la película de Paolo Genovese, que Alex de la Iglesia trajo a España y que ahora vuelve al escenario del Reina Victoria en una segunda temporada dirigida por Daniel Guzmán que ha incorporado a Adrián Lastra al elenco. Hoy él e Ismael Fritschi nos han acompañado para hablarnos de cómo los secretos pueden destruirnos.

“Si fuera en familia se destruirían. Entre parejas o amigos quizá no se romper, pero sí que se tiene que saber por qué se da la información, hay que dar explicaciones de todo lo que sucede”

Adrián interpreta a Antonio, un accidente les cambió la vida en pareja y cada uno comienza a tener una vida B que aumenta la distancia entre ellos.

Creo que tiene que haber intimidades, pero no secreto. No porque hable de mi pareja u otra persona, pero si tengo un problema con mi madre no tengo por qué decírselo a mi pareja. Hay que tener inteligencia a la hora de gestionar la intimidad”.

Ismael es el ‘single’ de esa reunión. Esa cena es para presentar a su nueva pareja, pero llega solo. No quiere dar explicaciones. Cuando los teléfonos se ponen encima de la mesa todo queda al descubierto.

A nosotros nos han filtrado un audio: el de Daniel Guzman, director de la obra que tiene una opinión para darles... al oído de todos.

Esta obra es una comedia, la hay, pero lo que retrata es un drama, mentiras al descubierto, relaciones que se destruyen… la clave del éxito es que hablan de una cosa tan importante que acaba en una risa de alivio.