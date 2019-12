Hayes y la gran defensa azulona guían a Avenida en el mejor partido de la temporada

Avenida firmó uno de sus mejores partidos de la temporada 19/20 para arrollar al IDK Guipúzcoa en el Josean Gasca. Las charras se han llevado el noveno triunfo de la campaña liguera y se colocan con 9, las mismas que Gernika que, de hecho, es el próximo rival de las azulonas en la Liga Femenina. (58-82)

Miguel Ángel Ortega partió de inicio con Cazorla, Vilaró, Hayes, Gil y Vitola, y repitió quinteto en el inicio de la segunda parte. Todas las jugadoras tuvieron minutos sobre la cancha vasca, incluida Inés Santibáñez.

Y el comienzo no pudo ser mejor para las charras. Con un gran despliegue en defensa, sin dar opciones al equipo de Azu Muguruza, las charras se plantaron en apenas cinco minutos en un +9, con el resultado de 2-11. En ataque Tiffany Hayes y Cazorla llevaban a las charras sin problemas a ponerse con esa ventaja. Tan poco claro lo veía la entrenadora vasca que pidió rápidamente tiempo muerto en pista, al tiempo que comenzaba a practicar rotaciones para intentar parar a Avenida; García y González por Edwards y Erauncetamurgil.

Lo mismo hizo Ortega, mover el banquillo para dar entrada a todas las jugadoras en el primer cuarto. Avenida se fue al 5-18, la máxima diferencia hasta el momento a favor de las azulonas, con Emese Hof contribuyendo también en la puntuación. De nuevo, como suele ser habitual en los partidos de Avenida esta temporada, el equipo rival se empleaba a fondo a la hora de cortar las acciones charras, con numerosas faltas sobre las azulonas que, no obstante, a veces no eran señaladas.

Pese a todo, Avenida sumaba 22 puntos ya con un minuto aún para cerrar el cuarto. 9 pérdidas -sangrantes- de balón sufrió IDK en el primer parcial que se cerró con un contundente +14 para las azulonas. 8-22, y uno de los mejores inicios de la temporada del equipo de Ortega.

Subió las prestaciones en defensa el conjunto vasco en el segundo parcial, dificultando más los ataques de las charras. No obstante, los porcentajes de acierto de tiro para las de Azu eran muy flojos, y es que les seguía costando anotar. Avenida se plantó poco a poco en el 10-28, la máxima renta hasta el momento.

Un triple de Edwards y una canasta de Sarr puso un 5-0 de parcial que le sirvió a Ortega para parar el partido; el catalán no quería ni ver que recortara Guipúzcoa las diferencias en el momento de balón de Avenida de cara al aro: se resistían a entrar muchas canastas en esos minutos. Cazorla desbloqueó la situación con un triple que puso el 17-31 en el marcador, no sin problemas. El resultado se equilibró en el entorno de los +12 y +15, siempre a favor de las charras, que mantenían el buen tono defensivo.

Se desmelenó Avenida al final de la primera parte y, con un triple de Vilaró y una canasta de Hayes se fue al 19-42, con 21 puntos a favor del equipo azulón. 'Solo' sumaba ocho puntos anotados, pero en valoración y en sensaciones Hayes lideraba el gran partido de las salmantinas que firmaban, hasta ese momento, uno de los mejores partidos de la temporada.

La segunda parte empezó con mucho ritmo. El tercer parcial, muy anotador, mantuvo las diferencias a favor de las charras, que reiniciaron el partido con el mismo quinteto inicial. Once puntos en apenas cinco minutos sumaron las locales, guiadas por Sarr, mientras que Hayes mantuvo su nivel anotando otro triple. Los minutos siguientes fueron escandalosamente buenos para las charras: una defensa extenuante y el acierto de Hayes, de Cazrola, de Vilaró, de Loyd... en ataque llevo a las charras a doblar a Guipúzcoa. 30-60 a cuatro minutos del final del tercer cuarto.

El final del tercer parcial no fue bueno para las charras, con un parcial de 8-0 a favor de las vascas que obligó a Ortega a pedir dos tiempos muertos en el Josean Gasca. No obstante, el triunfo azul no peligraba: 38-62 a falta de diez minutos para el final.

El último parcial comenzó con un Avenida con ganas de dejar claro quién mandaba en el choque. Dos triples de Loyd y de Samuelson, y canastas de Gil y de la americana Loyd pusieron de nuevo a las charras en +26, aunque las de Muguruza recuperaron el parcial y se quedaron a 20 puntos de las de Salamanca, con un 52-72.

Moría poco a poco el partido en San Seabastián con la diferencia en la esfera de los 20 puntos, siempre a favor del equipo azulón. En los últimos minutos, con también Silvia Domínguez anotando, Inés Santibáñez volvió a tener minutos en Liga Femenina, toda vez el choque estaba resuelto después de un gran despliegue de Perfumerías Avenida, justo vencedor por novena vez en la temporada.