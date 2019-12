Oltra y Mazón se fijan 2021 como plazo máximo para traspasar la teleasistencia

La Comisión Técnica mixta entre Diputación y Generalitat para abordar las llamadas “competencias impropias” que durante décadas ha gestionado la institución provincial, se ha constituido este lunes, por fin.

El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, han dado en el Hogar Provincial ese primer paso para materializar ese traspaso de competencias sociosanitarias, que arrancará con el servicio de teleasistencia, el que tiene “menos aristas jurídicas”, dicen, y que en un plazo de cinco o seis años, explica Oltra, debe estar del todo completado.

Se trata ahora de dotar de ese marco general al reordenamiento pendiente, que abarca no solo competencias, sino también infraestructuras y equipamientos y donde las dos instituciones, junto con los ayuntamientos, tienen que formar parte del "engranaje", dice Oltra. La teleasistencia, que supone una inversión actualmente de 1,1 millones de euros para la Diputación en los 139 municipios (todos, excepto Alicante y Elx) que lo presta a través de Cruz Roja, será el primer servicio que se aborde.

Mazón, por su parte, ha puntualizado que se han fijado plazos máximos, no mínimos, pero que en cualquier caso no se quiere ir más allá de 2021 para el primero de esos traspasos. De momento, estos próximos presupuestos aún no se verán afectados.

En cuanto al resto de servicios, como los del Doctor Esquerdo, el Instituto de la Familia Pedro Herrero o el propio Hogar Provincial irán asumiendo etapas cuando se acometa el estudio técnico y presupuestario. Conforme se vayan liberando competencias, la Diputación integrará esos recursos al sistema de apoyo a pequeños municipios”, explica Mazón. Se evolucionará, ha dicho, con la máxima garantía a los derechos laborales de los trabajadores.

Este lunes, además del hito de la creación de esta comisión mixta, se ha dado el paso de integrar a la Diputación dentro del Laboratorio autonómico Social donde ya operan la Generalitat, el Ayuntamiento y la Universidad de Alicante. Además, se ha dado el principio de acuerdo para estudiar las distintas competencias impropias.

En las próximas semanas se irán produciendo sucesivas reuniones donde se irá avanzando en su adaptación a la nueva Ley de Servicios Sociales, señalan.