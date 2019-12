La Audiencia Provincial pide reiniciar la investigación contra Francisco Martínez

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón pide a Fiscalía que vuelva a iniciar la fase de instrucción en la que investiga al ex vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez. La Audiencia anula el auto de la jueza de octubre de 2018 y no abrirá juicio si no se subsanan defectos que han encontrado en la investigación.

Según ha podido saber Radio Castellón, la Audiencia exige que se inicie, de nuevo, la instrucción del caso por el que Fiscalía pide 11 años de prisión para el ex vicepresidente de la Diputación, del Partido Popular, Francisco Martínez, por presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales.

La Audiencia ha estimado el recurso presentado por Martínez amparándose en que ni la jueza ni Fiscalía durante la fase de investigación han dejado claro la relevancia punible de los hechos, además también piden que los hechos que expone la acusación estén pormenorizados.

El auto de la juez de octubre de 2018, que avanzó esta emisora, considera que el ex alcalde de Vall d’Alba y ex vicepresidente de la Diputación, presuntamente se aprovechó de su cargo para obtener un beneficio económico en la compra-venta de terrenos, mediante negocios urbanísticos, porque tejió un entramado de empresas, FRANVALTUR, GESTINTUR y PRODEVER, en colaboración con su hija, Andrea Martínez y su socio, Raúl Babiloni, que utilizaron para adquirir entre los años 2005 y 2014, fincas donde estaba previsto que se construyeran los proyectos que formaban parte del Plan General.

El auto señala que Martínez, conocía el Plan General y por lo tanto sabía que el equipo de Gobierno tenía previsto aprobar la ampliación del Casco Urbano y las promociones de Pla de l’Arc y Mas de Lluna, un megaproyecto de más de dos millones de metros cuadrados, que estaba diseñado para albergar dos mil viviendas, hoteles e incluso un campo de golf, es decir, un pueblo nuevo.

La Audiencia, que ahora ha anulado el auto, acepta el recurso de Martínez y pide que se describan correctamente las circunstancias de verdadera punibilidad a que se refieren las adquisiciones de las fincas, además de exigir que los mismos se limiten a los que fueron objeto de la presente causa según el auto de incoación de 12 de enero de 2016, también pide que se exponga al Juzgado las diligencias practicadas que arrojen los indicios de la comisión de los hechos.

Fuentes consultadas por Radio Castellón han explicado que la instrucción del caso seguirá y que la resolución de la Audiencia ha sido muy estricta en este caso. La defensa de los acusados se centra en pedir la prescripción de los hechos.