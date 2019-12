Trigueros: "El objetivo es volver a Europa y queremos recuperar ese nivel"

El centrocampista del Villarreal Manu Trigueros dijo que, a pesar de la racha adversa de resultados que atraviesan, la pretensión del equipo es "volver a Europa" y trabajan para recuperar el nivel que les lleve a ese objetivo.



"Estamos en la zona media de la tabla, pero somos ambiciosos y queremos mirar hacia arriba. Queremos meternos en los puestos de Europa o estar muy cerca de ellos, como estábamos hace poco", dijo ante los medios Trigueros, quien reconoció que tienen un calendario "duro" aunque cree que deben "reaccionar y sacar los puntos en los partidos que quedan".



En ese sentido, Trigueros comentó que en la actual competición liguera "si se ganan dos partidos te metes en la pelea y creo que tenemos un gran equipo y grandes jugadores con experiencia que ya sabe lo que es meterse en Europa, por lo que creo que nuestro objetivo es regresar a esas competiciones", insistió el futbolista.



A pesar de no poderse llevar la victoria el pasado viernes ante el Atlético en casa, considera que el partido "no estuvo mal". "Hubiera sido mejor ganar, pero para parar la dinámica que llevamos es un punto frente a un buen equipo y ante el que hicimos un buen partido", explicó.



"La lección de ese partido es que debemos mantener la portería a cero y a partir de ahí crecer. Debemos competir y hacerlo todos a una, debemos competir los noventa minutos de cada partido y nunca dejar de hacerlo, esa es la línea a seguir: portería a cero y ser un bloque", añadió Trigueros.



El jugador del Villarreal reconoció que el equipo ha perdido pegada y marca menos goles, pero apuntó que ahora están centrados en "ser un equipo más sólido, defender bien y mantener la portería a cero", ya que creen que si lo hacen "volverá la confianza y en el tema de los goles, sabemos que son rachas y que llegarán".



Respecto a su regreso a la titularidad Trigueros se mostró contento por haber jugado dos partidos seguidos y poder ayudar al equipo. "Es verdad que este año no estoy contando mucho, pero desde el principio he tenido buenas sensaciones en el trabajo, con otras sensaciones respecto al año pasado y eso me hacía estar mejor y más contento", explicó.



Además, el futbolista toledano reconoció que en los últimos tiempos compiten "bien con los de arriba" mientras que les cuesta con los equipos de abajo de la tabla, un rendimiento al que no le encuentra explicación. "No sé qué está pasando, pero es algo que debemos mejorar y cambiar. Si queremos estar arriba y regresar a Europa, no se nos pueden escapar los partidos con esos equipos de la zona media baja", indicó Trigueros.



También habló del Sevilla, próximo rival de los castellonenses y del que dijo que es un equipo que sabe competir y que está haciendo un "año muy bueno" otra vez. "Siempre están arriba y sabemos que será muy complicado, por lo que deberemos estar muy fuertes atrás y aprovechar las que tengamos", concluyó el futbolista del Villarreal.

