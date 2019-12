Los "no anuncios" de Almeida en la Cumbre del Clima

El Alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha acudido esta mañana a la Cumbre del Clima en Ifema, donde ha participado en un encuentro de alcaldes de la red C-40. Antes de su intervención, Almeida ha hecho dos anuncios: en 2025 los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes que circulen por la ciudad serán "cero emisiones" y en 2030 habrá "zonas cero emisiones" en Madrid, trasladando a otros distritos, más allá del centro, la peatonalización de calles como la que se va a hacer en la zona de Sol.

El propio Almeida ha dicho que son dos anuncios importantes, sin embargo, desde su equipo han matizado el primero y el segundo ya está recogido en la estrategia Madrid 360.

Desde el área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento aclaran que el compromiso del Ayuntamiento es que a partir de 2025 todos los autobuses que se compren serán "cero emisiones", lo que no significa que todos los autobuses de la EMT que circulen por la ciudad en cinco años, sean eléctricos. De todos modos, Madrid 360 ya contempla la renovación de la flota de autocares con el objetivo de que en 2027 haya 668 autobuses eléctricos, frente a los 68 que hay en la actualidad. La flota de la EMT está compuesta por 2084 vehículos de los que sólo el 2,35 por ciento son eléctricos, según datos de la web de la Empresa Municipal de Transporte.

En cuanto a las "zonas cero emisiones" Madrid 360 recoge la peatonalizacion de la zona de Sol, desde la calle Alcalá hasta Sevilla, la calle Mayor hasta Esparteros y la Carrera de San Jerónino hasta la plaza de Canalejas. El Ayuntamiento y el propio Almeida ya anunciaron que su intención era exterder dichas peatonalizaciones a otros distritos.

Almeida acepta las disculpas de Bardem

El Alcalde asegura que acepta las disculpas el actor Javier Bardem, que en la manifestación por el clima del pasado viernes le llamó "estúpido". Martínez Almeida dice que acepta esas discupas "sean o no sinceras" pero lamenta que realmente lamenta no son los insultos, sino el hecho de que el actor "no hiciera ninguna referencia a la ciudad de Madrid y no reconociera que la capital haya sido capaz de reconocer ña capacidad de organizar en menos de un mes la COP25.