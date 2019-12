Aforismos Ibuprofeno, literatura para combatir la mediocridad

Como si de una caja de píldoras se tratase, lo nuevo del profesor de Historia del Arte y poeta, Pedro Alberto Cruz, se convierte en el mejor antídoto para la "medriocridad que envuelve la sociedad en general" y de la que a diario intenta escapar el autor.

Aforismos Ibuprofeno reúne en un solo libro más de 400 aforismos publicados durante cerca de una década en el diario La Verdad, de Murcia. Pensamientos en voz alta contra la intoleracia; la corrupción; la política de medio pelo; los amigos enemigos; la soledad; lo vulgar... y a favor del activismo social; la amistad verdadera; los animales; la diversidad y el compromiso con uno mismo y sus circunstancias.

Un “aforismo-ibuprofeno”. El lunes tenemos presentación pic.twitter.com/HzM7ZHo90d — Pedro A. Cruz Sánchez (@PedroACruzSnch1) December 7, 2019

Pedro Alberto Cruz, habitual de los lunes en el programa Hoy por hoy, junto a otros Súper EX como Ana Radigales y Esteban Egea, ha pasado estos días por el programa en calidad de escritor y nos ha contado que todos estos aforismos han sido escritos a la desesperada, como quien abre con urgencia el botiquín para tomar una píldora y ponerle fin a una cefalea que le hace la vida imposible. En este caso, la cefalea no es tanto física, qué también, sino emocional: "el dolor agudo que genera la mediocridad crónica en la que vive esta sociedad", asegura. La estulticia ha desbordado las alcantarillas y ya se cuela en las tazas de café que diariamente bebemos, asegura Cruz Sánchez, de ahí la necesidad de tomarse cada mañana uno de sus aforismos para combatir este mundo que el autor mira cada día con pesimismo y con ganas de viajar a un lugar donde sus pensamientos no sean tomados como palabras de un loco poeta.

Un “aforismo ibuprofeno” para los que solo saben juzgar. pic.twitter.com/gFeJBA1JsC — Pedro A. Cruz Sánchez (@PedroACruzSnch1) December 4, 2019

Mecanismo de acción de Aforismos Ibuprofeno.

-Indicado en todos aquellos casos donde se busque temas de conversación; compañía y un buen agitador de cuerpo y mente.



Modo de administración de Aforismos Ibuprofeno:

-Abrir cada mañana el libro por donde se desee y leer como mínimo uno de ellos; después una ducha y desayuno. También está indicado para después de la cena y justo antes de irse a la cama, en este caso se puede acompañar con una buena copa de vino.



Contraindicaciones de Aforismos Ibuprofeno:

-Si usted es poco o nada tolerante, si cree que su opinión es la única y verdadera, si alguna vez en su vida no fue contradictorio y cree que es dueño y señor de todo lo que le rodea, aléjese de esta publicación podría traerle graves consecuencias como hacerle cambiar su forma de ver la vida, y haber cómo se lo explica luego a sus amigos de caza o de tardes de toros en la Condomina.

Advertencias y precauciones de Aforismos Ibuprofeno:

-Puede alterar la alegría que siente por el simple hecho de estar vivo. No mezclar con canciones de Los Secretos ni leer en días de lluvia.

Interacciones de Aforismos Ibuprofeno:

-Incremento del riesgo de pensamiento pesimista.



Reacciones adversas de Aforismos Ibuprofeno:

-Dolor del alma; sensación de realidad; pensamientos contradictorios; percepción de quemazón climática; fobia taurina; disminución de la conducta políticamente correcta.

Efectos sobre la capacidad del lector de Aforismos Ibuprofeno:

-Si se administra una sola dosis diaria de Aforismos Ibuprofeno o durante un periodo corto, no es necesario adoptar precauciones.

PRESENTACIÓN

Lunes 9 de diciembre (19.30h). Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés (Murcia). Acompañado de Alberto Aguirre, director del diario La Verdad, y del escritor y profesor, Jerónimo Tristante.