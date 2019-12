Chivite incide en la necesidad de un Plan de Empleo para atajar la precariedad laboral

La presidenta del Gobierno, María Chivite, califica de manera positiva sus primeros cien días al frente del Ejecutivo foral. Chivite ha asegurado que, de acuerdo con distintos indicadores, "Navarra está bien situada, vamos bien". La presidenta ha señalado que se está produciendo un "alto grado de cumplimiento" de las 160 medidas prioritarias que marcó el ejecutivo, compuesto por Podemos, Geroa Bai y PSN

La líder del Ejecutivo foral ha destacado que el principal objetivo de su Gobierno es sacar adelante los presupuestos, aunque ha reconocido que "no vamos a ir en el cumplimiento de los plazos, pero esperamos tener a finales de mes el anteproyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno". En este sentido, ha subrayado la diferencia en las negociaciones que están llevando a cabo con las fuerzas de la oposición para aprobar las cuentas: "EH Bildu nos ha hecho llegar sus propuestas, tanto en materia fiscal como en contenidos para los departamentos, Navarra Suma no nos ha hecho llegar ningún documento". Chivite ha señalado en referencia a Navarra Suma, que "empezar con tres enmiendas a la totalidad no es el mejor marco para que haya un diálogo".

En referencia a la calidad del empleo, ha señalado que hay que trabajar en un nuevo Plan de Empleo para atajar la temporalidad, la siniestralidad o la brecha salarial, entre otros problemas. Ha reivindicado la necesidad de una nueva reforma laboral en lo que excede a las competencias de Navarra.