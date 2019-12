Cruzar la calle mirando el móvil

No es habitual que en las calles de la ciudad de València se produzcan accidentes de tráfico mortales... pero ocurren. Así que conviene no bajar nunca la guardia, no distraerse, respetar los semáforos, las señales y los límites de velocidad. Eso si conducimos un vehículo. Si somos peatones, también hay que respetar los semáforos, no atravesar la calle por lugares indebidos y, por su puesto, mirar antes de cruzar.

Lo digo porque cada vez más son las personas que caminan por la calle mirando el móvil... De hecho, esta costumbre está detrás de cada vez más incidentes. Quizás sería bueno que el Ayuntamiento o la DGT lanzaran una campaña concienciando de lo peligroso de esta conducta.