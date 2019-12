Un informe de la Generalitat determina que la gestión del personal del Plan Cabanyal-Canyamelar no se ajusta a normativa

La gestión de personal en la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar no se ajusta a la normativa. Entre otras cosas, porque los salarios que se pagan no tienen el visto bueno de la Conselleria de Hacienda, porque no existe una relación concreta de puestos de trabajo y porque no se aplica a los trabajadores el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento. Así se desprende de un informe de Intervención de la Generalitat que también concluye que el sueldo del gerente supera las retribuciones fijadas para los puestos de máxima responsabilidad sin que conste "autorización previa del Consell".

El informe de auditoría del interventor de la Generalitat pasará mañana por el consejo de administración de la sociedad, que tiene previsto precisamente ratificar al gerente, a Vicent Gallart, que podrá licitar y adjudicar obras sin necesidad de aprobación del consejo de administración si la cuantía no supera los 150.000 euros.

El consejo también tiene previsto nombrar a la vicealcaldesa, Sandra Gómez, presidenta de la sociedad y al vicepresidente, Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente de la misma. Además de esto, se aprobará el presupuesto del próximo año. La Sociedad Plan Cabanyal manejará el próximo año tres millones y medios de euros que se destinará a rehabilitaciones.