Un partido a vida o muerte para el Valencia

Es el todo o nada. El Valencia depende de sí mismo para terminar como primero de su grupo en la primera fase de la Champions League, algo que seguro habríamos firmado todos cuando se conocieron los emparejamientos. Sí. Si el Valencia gana en Ámsterdam habrá terminado con sobresaliente esta primera criba, pero ojo, que el examen es final e igual que se puede sacar un sobresaliente se puede suspender, porque el abanico de posibilidades, restringidas a noventa minutos de juego, es muy amplio.

Vamos a reflejarlas. La primera es muy clara. Como decía antes, el Valencia depende de sí mismo, con lo que si gana el partido se clasifica automáticamente y además como primero de su grupo. El grupo lo encabeza el Ajax con 10 puntos, con el Valencia y el Chelsea detrás, ambos con 8 puntos. Así que si el Valencia gana se pone con 11 y adelanta al Ajax, y el Chelsea ganando al Lille en Londres también se pondría con 11, pero entra entonces en liza el balance de los emparejamientos directos entre ambos, en los que el Valencia ganó en Stamford Bridge y empataron en Mestalla. No hay más historia.

Las complicaciones empezarían si el Valencia no es capaz de ganar. Entonces tendríamos que mirar al otro partido. Al partido de Londres entre el Chelsea y el Lille. Si el Valencia no gana y el Chelsea sí, se acabó la Champions. Así que resumiendo esta última alternativa, al Valencia le valdría, no ganando, hacer el mismo resultado que haga el Chelsea. Si el Valencia empata en Ámsterdam y en Londres también se da un empate, clasificado como segundo de grupo. Así que cuando empiecen los partidos, con el 0-0 en ambos campos, el Valencia estará dentro. Y también podría clasificarse aun perdiendo, siempre que el Chelsea también perdiera contra el Lille. Todo esto en virtud de lo explicado antes del desempate acudiendo a los enfrentamientos directos entre ambos equipos.

Ganar no supone solo un tremendo prestigio a nivel deportivo, sino que también repercute en una notable inyección económica. De hecho, este partido vale más de doce millones de euros. Concretamente 12.200.000. Los 2,7 millones que da la UEFA por victoria, además de los 9,5 millones que obtienen automáticamente los dieciséis equipos que se clasifiquen para los octavos de final. De momento, y al margen de lo que a final de la competición supondrá el ingreso televisivo por el Market Pool, el Valencia lleva ya ingresado por participar, por el ránking clasificatorio de las últimas diez temporadas y por los resultados obtenidos ya en las cinco primeras jornadas, casi 40 millones de euros.

Lograr el objetivo no va a ser fácil, eso no se le escapa a nadie, porque el Ajax también se juega la vida. Pero es que además, Celades vuelve a tener un carro de bajas para afrontar esta final. Acumula hasta nueve esta vez. No hay manera de vaciar la enfermería y, como mucho, entran unos cuando la abandonan otros. Los dos nuevos se han hecho daño en el mismo sitio, en el gemelo. Son Cillessen, que se tuvo que retirar por ese motivo en el derbi contra el Levante, y Maxi Gómez, que disputó el tramo final de ese partido.

Además de estos dos más recientes, por lesión también se lo pierden Cheryshev y Kondogbia, quienes ya están trabajando con el grupo, pero todavía no de forma plena; Guedes, Kangin Lee, Piccini y Sobrino, ausentes todavía en las sesiones de entrenamiento; y la novena y última baja es por sanción, la de Exequiel Garay.

Con este panorama, el once parece más que claro, con Jaume en la portería; Wass, Gabriel, Diakhaby y Gayà en defensa; Coquelin y Parejo en el doble pivote; Carlos Soler y Ferran Torres en los costados; y Rodrigo enganchando con Gamiero.

Lo que no quedarán serán demasiadas soluciones desde el banquillo porque ahí estarán Cristian como portero suplente, Jaume Costa, Mangala, Vallejo, Correia y los dos chavales del filial Esquerdo y Pablo Gozálbez.

Por su parte, el Ajax también arrastra problemas físicos, pero no tan numerosos como los de su rival. Así, Erik ten Hag deberá sobreponerse a las bajas de David Neres, Quincy Promes y Zakaria Labyad, pero finalmente sí podrá contar en la portería con el camerunés Andre Onana. El equipo holandés ha perdido seis de sus últimos ocho partidos contra rivales españoles en Ámsterdam, un buen precedente para que el Valencia se anime antes de la hora decisiva.